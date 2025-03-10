Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 марта 2025 15:39  [71] Застройщиков обязали регистрировать права дольщиков на жилье
18 марта 2025 15:31  [68] На ЦИПР-2025 состоится награждение победителей международной ИТ-олимпиады по кибербезопасности для школьников
18 марта 2025 15:22  [94] Люлин раскритиковал борьбу с борщевиком в Нижегородской области
18 марта 2025 15:08  [111] Грант на утилизацию батареек выделили в Нижегородской области
18 марта 2025 14:59  [113] ФК "Пари НН" провел уборку на некрополе в Балахне после скандала
18 марта 2025 14:44  [119] Прием в 5-8 и 10 классы нижегородской "Школы 800" стартует 1 апреля
18 марта 2025 14:32  [200] Опубликованы эскизы новой школьной формы в Нижегородской области
18 марта 2025 14:21  [154] Сормовичи массово регистрируют гаражи из-за строительства метро
18 марта 2025 14:02  [162] Пропавшего в Тюмени нижегородского журналиста нашли живым
18 марта 2025 13:53  [143] Изменится расписание электричек до Мызы и проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде
Общество

Грант на утилизацию батареек выделили в Нижегородской области

18 марта 2025 15:08  [111] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Вопрос утилизации батареек обсудили в ходе заседания комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии и природопользованию 18 марта.

Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", эта тема оказалась в центре внимания депутатов. В частности, стало известно о том, что в Нижегородской области на сегодня нет специализированного предприятия по утилизации батареек, которые относятся к второму классу опасных отходов.

В результате батарейки просто накапливаются в экопунктах, а многие горожане, вероятно, просто выбрасывают их вместе с мусором.

По словам депутата ЗСНО Андрея Тарасова, к нему поступает масса обращений от избирателей по данному вопросу. Другие парламентарии также сообщили об аналогичных обращениях.

Председатель профильного комитета Заксобрания Владислав Атмахов подчеркнул, что вопрос утилизации батареек стоит на контроле комитета.

В свою очередь, представитель нижегородского минэкологии рассказал, что уже принято решение о выделении гранта на вывоз и утилизацию батареек из области. До конца года планируется провести конкурс и выбрать подрядную организацию.

Ранее сообщалось, что нерабочую электротехнику принимали в Дзержинске и на Бору.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Экология
Поделиться:
Новости по теме
26 марта 2024 17:13  [792] Нижегородская область вошла в число лидеров экопрограммы "Школа утилизации: электроника"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph