Грант на утилизацию батареек выделили в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Вопрос утилизации батареек обсудили в ходе заседания комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии и природопользованию 18 марта.

Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", эта тема оказалась в центре внимания депутатов. В частности, стало известно о том, что в Нижегородской области на сегодня нет специализированного предприятия по утилизации батареек, которые относятся к второму классу опасных отходов.

В результате батарейки просто накапливаются в экопунктах, а многие горожане, вероятно, просто выбрасывают их вместе с мусором.

По словам депутата ЗСНО Андрея Тарасова, к нему поступает масса обращений от избирателей по данному вопросу. Другие парламентарии также сообщили об аналогичных обращениях.

Председатель профильного комитета Заксобрания Владислав Атмахов подчеркнул, что вопрос утилизации батареек стоит на контроле комитета.

В свою очередь, представитель нижегородского минэкологии рассказал, что уже принято решение о выделении гранта на вывоз и утилизацию батареек из области. До конца года планируется провести конкурс и выбрать подрядную организацию.

Ранее сообщалось, что нерабочую электротехнику принимали в Дзержинске и на Бору.