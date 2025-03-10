Стронгин вновь возглавил Общественную палату Нижегородской области Политика

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Общественная палата Нижегородской области седьмого созыва провела первое пленарное заседание, на котором председателем вновь единогласно избран президент ННГУ имени Лобачевского Роман Стронгин. Также были определены его заместители и руководители постоянных комиссий.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев подчеркнул важную роль палаты как связующего звена между обществом и властью. Он отметил, что этот институт всегда успешно обеспечивал прозрачность электоральных процессов в регионе, а также вносил значительный вклад в решение социальных вопросов и укрепление межнационального диалога.

В новый состав Общественной палаты вошли 45 человек. Две трети были утверждены губернатором и парламентом области, оставшуюся треть определили путем рейтингового голосования из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Состав палаты обновился на 30%. В него вошли известные гражданские активисты, правозащитники, представители СМИ, медицины, образования, науки и бизнеса. Среди членов — 15 докторов и кандидатов наук, 14 почетных граждан Нижегородской области и Нижнего Новгорода, 10 заслуженных деятелей в различных сферах.

"Общественная палата Нижегородской области — одна из самых компетентных в стране. Новый состав отличается профессиональным и жизненным опытом, что позволит эффективно решать важные вопросы. В палате останутся и наиболее активные члены предыдущего созыва, что обеспечит преемственность работы", — заявил Роман Стронгин.

Председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин выразил уверенность, что новый состав палаты продолжит традиции активной работы, уделяя внимание общественному контролю, патриотическому воспитанию молодежи и резонансным социальным темам. Он также напомнил, что парламент предоставил палате право законодательной инициативы, а депутаты готовы к диалогу с гражданами.

Общественная палата Нижегородской области нового созыва будет работать в течение трех лет.