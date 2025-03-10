Стронгин вновь возглавил Общественную палату Нижегородской области

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Общественная палата Нижегородской области седьмого созыва провела первое пленарное заседание, на котором председателем вновь единогласно избран президент ННГУ имени Лобачевского Роман Стронгин. Также были определены его заместители и руководители постоянных комиссий.
Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев подчеркнул важную роль палаты как связующего звена между обществом и властью. Он отметил, что этот институт всегда успешно обеспечивал прозрачность электоральных процессов в регионе, а также вносил значительный вклад в решение социальных вопросов и укрепление межнационального диалога.
В новый состав Общественной палаты вошли 45 человек. Две трети были утверждены губернатором и парламентом области, оставшуюся треть определили путем рейтингового голосования из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.
Состав палаты обновился на 30%. В него вошли известные гражданские активисты, правозащитники, представители СМИ, медицины, образования, науки и бизнеса. Среди членов — 15 докторов и кандидатов наук, 14 почетных граждан Нижегородской области и Нижнего Новгорода, 10 заслуженных деятелей в различных сферах.
"Общественная палата Нижегородской области — одна из самых компетентных в стране. Новый состав отличается профессиональным и жизненным опытом, что позволит эффективно решать важные вопросы. В палате останутся и наиболее активные члены предыдущего созыва, что обеспечит преемственность работы", — заявил Роман Стронгин.
Председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин выразил уверенность, что новый состав палаты продолжит традиции активной работы, уделяя внимание общественному контролю, патриотическому воспитанию молодежи и резонансным социальным темам. Он также напомнил, что парламент предоставил палате право законодательной инициативы, а депутаты готовы к диалогу с гражданами.
Общественная палата Нижегородской области нового созыва будет работать в течение трех лет.
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