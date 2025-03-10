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Экономика

Минфин подготовит предложения по большой приватизации в России

18 марта 2025 16:07  [104] Экономика

Фото: Яндекс. Карты

Министерство финансов Российской Федерации планирует предложить ряд мер по масштабной приватизации. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе расширенного заседания коллегии Росимущества, сообщает телеканал "360".

Он отметил, что предложения по масштабной приватизации будут подготовлены, и выразил мнение, что 2025 год является подходящим временем для включения этого вопроса в повестку дня.

Силуанов также подчеркнул необходимость разработки новых стратегий развития государственных предприятий для повышения их эффективности в достижении национальных целей.

Напомним, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году предложила провести в России приватизацию. По её словам, эта мера позволит поддержать развитие частной инициативы.

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Теги:
Минфин Приватизация
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