Минфин подготовит предложения по большой приватизации в России Экономика

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Министерство финансов Российской Федерации планирует предложить ряд мер по масштабной приватизации. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе расширенного заседания коллегии Росимущества, сообщает телеканал "360".

Он отметил, что предложения по масштабной приватизации будут подготовлены, и выразил мнение, что 2025 год является подходящим временем для включения этого вопроса в повестку дня.

Силуанов также подчеркнул необходимость разработки новых стратегий развития государственных предприятий для повышения их эффективности в достижении национальных целей.

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