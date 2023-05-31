Эльвира Набиуллина предложила провести в России приватизацию

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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложила провести в России приватизацию. Об этом сообщает телеканал "360".
По ее словам, эта мера позволит поддержать развитие частной инициативы.
Сейчас в России "есть что приватизировать", при этом не нанося ущерб стратегическим интересам страны.
"У нас есть возможность это сделать, и здесь не только вопрос доходов в бюджет, а вопрос развития частной инициативы", — отметила Эльвира Набиуллина.
С главой Центробанка согласился помощник президента РФ Максим Орешкин, который отметил, что приватизация позволит государству выйти из неэффективных активов с пользой и выгодой для себя.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут бесплатно получить в собственность земельные участки под построенными до 2017 года домами.
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