53-летний почтальон умер на работе в Нижегородской области Происшествия

12 марта 53-летний почтальон филиала АО "Почта России" в Нижегородской области трагически скончался на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.

Мужчина, занимающийся сопровождением и обменом почтовых отправлений и денежных средств, почувствовал сильную боль в спине, находясь в отделении Семеновского почтамта.

Сразу после этого он упал в помещении сортировочного участка. Коллеги оперативно вызвали скорую помощь.

Прибывшая бригада медиков констатировала смерть почтальона.

Роструд выясняет обстоятельства и причины случившегося.