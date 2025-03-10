53-летний почтальон умер на работе в Нижегородской области

12 марта 53-летний почтальон филиала АО "Почта России" в Нижегородской области трагически скончался на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.
Мужчина, занимающийся сопровождением и обменом почтовых отправлений и денежных средств, почувствовал сильную боль в спине, находясь в отделении Семеновского почтамта.
Сразу после этого он упал в помещении сортировочного участка. Коллеги оперативно вызвали скорую помощь.
Прибывшая бригада медиков констатировала смерть почтальона.
Роструд выясняет обстоятельства и причины случившегося.
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