Труп водителя нашли в кабине фуры в Нижегородской области

50-летний водитель обнаружен без признаков жизни в кабине тягача, сообщает региональная Гострудинспекция.
Днем 11 марта водитель компании ООО "Автоконнект" был обнаружен в кабине припаркованного тягача на территории предприятия в деревне Опалиха Нижегородской области. Очевидцы вызвали скорую, но было слишком поздно. Прибывшие медики констатировали смерть.
Трудовая инспекция начала расследования для выяснения причин случившегося.
Напомним, 9 марта машинист замертво упал в кабине путевой машины. А 11 марта электрослесарь скончался на рабочем месте.
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