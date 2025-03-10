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Происшествия

Труп водителя нашли в кабине фуры в Нижегородской области

14 марта 2025 17:07  [336] Происшествия

50-летний водитель обнаружен без признаков жизни в кабине тягача, сообщает региональная Гострудинспекция.

Днем 11 марта водитель компании ООО "Автоконнект" был обнаружен в кабине припаркованного тягача на территории предприятия в деревне Опалиха Нижегородской области. Очевидцы вызвали скорую, но было слишком поздно. Прибывшие медики констатировали смерть.

Трудовая инспекция начала расследования для выяснения причин случившегося.

Напомним, 9 марта машинист замертво упал в кабине путевой машины. А 11 марта электрослесарь скончался на рабочем месте.  

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Теги:
Госинспекция труда Кстово Смертность
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