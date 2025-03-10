Нижегородку, натравившую алабая на соседа, приговорили к 7 годам колонии

Алену Щ. признали виновной в покушении на убийство после того, как она отдала команду своей собаке атаковать соседа. Суд приговорил её к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Инцидент произошел 4 августа в поселке Досчатое. Женщина без видимой причины приказала своему алабаю "Фас!". Собака напала на мужчину, сбив его с ног, а владелицу продолжала отдавать команды для дальнейшего нападения, утверждает следствие. Пострадавший был госпитализирован с рваными ранами и повреждением трахеи.
Суд учел несколько смягчающих факторов: наличие у женщины малолетнего ребенка, частичное признание вины и возмещение морального ущерба в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, осужденная обязана выплатить потерпевшему еще 800 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
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