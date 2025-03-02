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Происшествия

9 уголовных дел о жестоком обращении с животными завели в Нижегородской области

05 марта 2025 14:56  [58] Происшествия

В 2024 году в регионе зарегистрировали девять уголовных дел по статье 245 УК РФ, касающейся жестокого обращения с животными. Однако, как заявили Newsroom24 в ГУ МВД по Нижегородской области, доказать такие преступления крайне сложно.  

Для привлечения к ответственности необходимо не только зафиксировать факт насилия (например, на видео), но и доказать злой умысел. Также требуется судебно-медицинская экспертиза, подтверждающая, что смерть или увечье наступили именно из-за насильственных действий.  

Убийство кота на Автозаводе  

В мае 2024 года в Нижнем Новгороде мужчина издевался над котом, жившим в подъезде: он натравил на него собаку, а затем добивал палкой. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако уголовное дело закрыли — экспертиза показала, что животное погибло из-за проблем с сердцем.  

Рассмотрение убийства щенка корги  

В Перевозском округе местный житель забил до смерти палкой щенка корги, которого соседи пытались пристроить в добрые руки. Судмедэкспертиза подтвердила, что собака погибла из-за побоев. Дело передают в суд в марте.  

Другие случаи  

В 2024 году также зафиксированы: расстрел кота в Арзамасе (выжил, но ослеп на один глаз); гибель хаски, выброшенного из окна жительницей Решетихи; убийство спаниеля в селе Пермеево. Все эти случаи пока находятся в стадии расследования.  

В полиции признают, что расследовать такие преступления крайне сложно, а находить виновных удается не всегда. Поэтому правоохранители выступают за изменения в законе, которые позволят быстрее и эффективнее привлекать живодеров к ответственности.

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Теги:
Животные Уголовное дело
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