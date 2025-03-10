Власти проверяют массовую вырубку деревьев в Артемовских лугах Общество

Фото: Александр Воложанин

В Кстовском районе организована проверка после сообщений о массовой вырубке деревьев в Артемовских лугах, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство экологии.

Жители поделились в соцсетях кадрами с поваленными деревьями. На месте обнаружены бетонные столбы и новая трансформаторная будка, между столбами начали прокладывать линию электропередачи.

В минстрое заявили, что разрешений на строительство на этой территории не выдавали. Теперь специалисты минэкологии и администрации Кстовского округа выясняют, кто проводит работы и на каком основании.

Ранее Артемовские луга предлагали сделать особо охраняемой территорией, чтобы защитить их от незаконного использования. В минэкологии уточнили, что вопрос присвоения лугам статуса природного парка пока "находится в проработке".