Россельхознадзор привлек к ответственности нижегородскую компанию за порчу земель

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В Вознесенском округе выявили нарушение земельного законодательства – на сельскохозяйственном участке площадью около 5 гектаров частично уничтожен плодородный слой почвы.
Проверка, проведённая в декабре прошлого года, показала, что на участке незаконно разрабатывали карьеры, затронув территорию почти в 0,8 гектара. Оставшиеся земли заросли сорняками и не используются для сельского хозяйства.
Анализ почвы выявил резкое снижение содержания органических веществ – на 85%, подвижного калия – на 66%, фосфора – на 86%.
Земля принадлежит АО "Передвижная механизированная колонна "Выксунская". В отношении компании возбуждено несколько административных дел.
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