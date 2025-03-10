Россельхознадзор привлек к ответственности нижегородскую компанию за порчу земель Общество

Фото: Кирилл Мартынов

В Вознесенском округе выявили нарушение земельного законодательства – на сельскохозяйственном участке площадью около 5 гектаров частично уничтожен плодородный слой почвы.

Проверка, проведённая в декабре прошлого года, показала, что на участке незаконно разрабатывали карьеры, затронув территорию почти в 0,8 гектара. Оставшиеся земли заросли сорняками и не используются для сельского хозяйства.

Анализ почвы выявил резкое снижение содержания органических веществ – на 85%, подвижного калия – на 66%, фосфора – на 86%.

Земля принадлежит АО "Передвижная механизированная колонна "Выксунская". В отношении компании возбуждено несколько административных дел.