Агротехнологический профиль обучения появится во всех российских школах Общество

С 1 сентября 2025 года в российских школах появится новый профиль обучения — агротехнологический. Соответствующий приказ Министерства просвещения России уже зарегистрирован в Министерстве юстиции, сообщает телеканал "360".

Теперь в образовательных учреждениях можно будет официально создавать специализированные классы, которые будут готовить будущих специалистов для сельского хозяйства. Ученики смогут лучше понять эту отрасль, посетить сельскохозяйственные предприятия и познакомиться с современными технологиями в этой сфере.

Углублённое изучение таких предметов, как физика, химия, биология и математика, поможет учащимся успешно подготовиться к поступлению в аграрные вузы и колледжи.

Подготовка специалистов для сельского хозяйства — это важная часть нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В рамках его реализации к 2030 году в России будет создано более 18 тысяч агротехнологических классов.

Стоит отметить, что в Нижегородской области агроклассы начали открываться ещё с 2021 года, и за это время в разных уголках региона их создано уже более 50

Напомним, профильные строительные классы открылись в этом учебном году в нижегородской школе №183. А профильные метрологические классы появились в школах №105, №127, №128, №185 и гимназии №50 Нижнего Новгорода, а также в школе №26 Дзержинска.