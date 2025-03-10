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Общество

Три нижегородских университета получат гранты по программе "Приоритет 2030"

20 марта 2025 10:34  [113] Общество
Три нижегородских университета получат гранты по программе Приоритет 2030

Фото: министерство науки и высшего образования РФ

Три университета Нижегородской области в 2025 году стали обладателями грантов по программе "Приоритет 2030", получив в общей сложности 660 млн рублей. Список получателей был утверждён советом по поддержке университетских программ, который возглавил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Программа "Приоритет 2030", реализуемая с 2021 года, с этого года стала частью нового национального проекта "Молодежь и дети". В этом году статус участников программы подтвердили 142 университета из 56 регионов страны.

Как отметил министр, в нынешнем совете особое внимание было уделено проектам вузов, направленным на взаимодействие с индустрией. Он подчеркнул важность представленных проектов, отмечая, что все они оценивались с точки зрения реальных технологических инициатив, которые помогут вузам развиваться в долгосрочной перспективе.

Получателями грантов в Нижегородской области стали:

- ННГУ имени Н.И. Лобачевского (грант — около 460 млн рублей). Университет будет развивать новые материалы и высокочистые вещества для микроэлектроники, а также планирует стать инкубатором для новых технологий.
- НГТУ имени Р.Е. Алексеева (грант — около 100 млн рублей). Вуз сосредоточится на создании инженерных систем для ядерно-энергетических установок, а также разработке технологий для безопасности транспорта.
- Приволжский исследовательский медицинский университет (грант — около 100 млн рублей). В университете будут развиваться биотехнологии, ядерная медицина и исследования в области онкологии.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что участие вузов в программе "Приоритет 2030" помогает выбрать стратегические направления для их развития и предоставляет необходимые ресурсы для реализации этих проектов. Он добавил, что программы ориентированы на те сферы, где востребованы новые технологии и подходы, и подчеркнул важность прикладных разработок.

Заместитель губернатора Андрей Саносян отметил, что программа способствует укреплению связей науки и бизнеса, а также позволяет вузам закупать новое оборудование, необходимое для выполнения задач индустриальных партнёров. Он также добавил, что программа помогает привлекать больше молодёжи к исследованиям, обеспечивая будущее российской науки.

Программа "Приоритет 2030" направлена на усиление научно-образовательного потенциала российских вузов и их вклад в социально-экономическое развитие регионов. Напоминаем, что с 2025 года в России также реализуется нацпроект "Молодежь и дети", который включает несколько программ, направленных на развитие талантливых молодых людей и создание новых образовательных возможностей.

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Теги:
Вузы Нацпроект Образование
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