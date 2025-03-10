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Общество

Суд запретил профильному Telegram-каналу продавать ответы на ОГЭ и ЕГЭ

20 марта 2025 11:42  [95] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

В Москве суд вынес решение о запрете деятельности специализированного Telegram-канала, который занимался продажей ответов на государственные экзамены для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Об этом сообщил телеканал "360".

Речь идёт о Telegram-канале "ОТВЕТЫ ЕГЭ ОГЭ 2025". На канале публиковалась информация не только о продаже ответов на ОГЭ и ЕГЭ, но и на устные собеседования, олимпиады и тестирования МЦКО.

Прокурор сообщил, что доступ к этой странице в мессенджере был открыт для всех, в том числе для несовершеннолетних школьников.

Автор и владелец канала не были установлены. Суд посчитал, что предоставление ответов нарушает законодательство, свободы, законные интересы и права школьников, в том числе право на образование.

Суд постановил, что информация, размещённая в Telegram-канале, является запрещённой к распространению.

Ранее Нижегородский Институт развития образования перед сдачей ЕГЭ-2025 предупредил школьников и родителей о мошенниках. Злоумышленники могут позвонить выпускнику от имени специалиста "Госуслуг" и сообщить о якобы аннулированной регистрации на единый госэкзамен.

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Теги:
ЕГЭ Образование Суд
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