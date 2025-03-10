Нижегородцев предупредили о возможном мошеничестве при сдаче ЕГЭ Общество

Нижегородский Институт развития образования перед сдачей ЕГЭ-2025 предупредил школьников и родителей о мошенниках.

Как рассказали специалисты ведомства в своем телеграм-канале, злоумышленники могут позвонить выпускнику от имени специалиста "Госуслуг" и сообщить о якобы аннулированной регистрации на единый госэкзамен. Затем мошенники присылают смс и предлагают перейти по ссылке "для подтверждения новой регистрации".

Специалисты НИРО просят обращать внимание на текст сообщения, а также помнить, что аферисты всегда торопят свою жертву. В ведомстве напомнили и об опасности перехода по ссылкам, полученным от неизвестных абонентов. В НИРО также отметили, что никогда нельзя диктовать по телефону код, полученный смс-сообщением, его запрашивают только мошенники.

При возникновении любой сомнительной ситуации нижегородских родителей и школьников просят звонить на горячую линию Рособрнадзора.

Ранее сообщалось, что в этом году ЕГЭ будут сдавать 13,5 тысячи нижегородцев.

Напомним также, что самым популярным предметом на ЕГЭ-2025 в Нижегородской области оказалось обществознание.