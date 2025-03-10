Роскомнадзор проверит операторов связи на использование иностранных серверов

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В течение ближайшего месяца Роскомнадзор планирует провести проверку российских сервисов и операторов связи на предмет использования иностранной серверной инфраструктуры. Это делается для обеспечения сетевого суверенитета, подчеркнули в ведомстве.
Как сообщает телеканал "360", для проведения проверки будет задействован Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который входит в состав ведомства.
По результатам проверки Роскомнадзор разработает меры для повышения устойчивости и безопасности работы сервисов.
Ранее Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram удалить наборы стикеров с нацистской символикой. Ведомство внесло интернет-страницы, на которых были размещены эти стикеры, в Единый реестр запрещённой информации и направило уведомление владельцу хостинга и интернет-ресурса в итоге Telegram удалил 33 стикерпака, в которых были мемы с Адольфом Гитлером, государственная символика Украины и изображения экстремистских движений. За использование таких изображений россиян будут штрафовать, а за повторное нарушение грозит уголовная ответственность.
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