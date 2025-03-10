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Общество

Железнодорожники присоединилась к профилактической акции "Безопасный транспорт"

20 марта 2025 13:35  [97] Общество
Железнодорожники присоединилась к профилактической акции Безопасный транспорт

Фото: пресс-служба ГЖД

Работники Горьковской железной дороги присоединились к профилактической акции «Безопасный транспорт», которая проходит на всей сети ОАО «РЖД» в преддверии школьных каникул.

Основной целью мероприятий является предупреждение происшествий с несовершеннолетними на железнодорожном транспорте, включая несанкционированное нахождение на инженерных сооружениях («руфинг») и на непредназначенных для этого местах подвижного состава («зацепинг»).

С 17 марта по 5 апреля железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции проводят информационно-разъяснительную работу с населением, учащимися образовательных учреждений, преподавательским составом и родителями. Профилактические мероприятия организованы в формате встреч и бесед, в том числе открытых уроков и экскурсий на детские железные дороги и предприятия железнодорожного транспорта (с соблюдением мер безопасности).

В ходе рейдов в места несанкционированного пересечения железнодорожных путей работники магистрали проводят профилактические беседы с гражданами, рассказывают о рисках несоблюдения правил безопасности, в том числе о предусмотренной административной ответственности за проход по путям в неустановленных местах, раздают информационные памятки.

Отметим, что с начала текущего года количество случаев травмирования граждан на Горьковской магистрали снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Так, по собственной неосторожности получили травмы 14 человек. Больше всего случаев травмирования граждан на железной дороге зафиксировано в Нижегородской области (6 происшествий).

Подчеркнем, что Горьковская магистраль регулярно проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.

Напоминаем, железная дорога – зона повышенной опасности! Горьковская железная дорога призывает граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути.

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Теги:
ГЖД Железная дорога Транспорт
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