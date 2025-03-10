Глеб Никитин предложил реализовать идею Владимира Путина в Нижнем Новгороде Политика

Фото: официальное сообщество арены "ВКонтакте"

В ходе телефонных переговоров между президентом России и президентом США 18 марта Владимир Путин выдвинул идею организовать матчи НХЛ и КХЛ. Дональд Трамп эту мысль поддержал.

Откликаясь на идею Владимира Путина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил Нижний Новгород для проведения этой знаковой встречи. "Нижний Новгород - исторически хоккейный город. Наше "Торпедо" - один из старейших клубов страны", – написал он в своем Telegram-канале.

Глеб Никитин заметил, что скоро в Нижнем откроется новая Ледовая арена, появлению которой во многом способствовал именно Владимир Путин, к тому же в 2026 году знаменитое "Торпедо" отметит свой юбилей. "Уверен, наш регион достойно организует такое важное мероприятие!", - заключил глава региона.

Мы предложили экспертам прокомментировать возможность проведения матча НХЛ и КХЛ в Нижнем Новгороде, в т.ч. ответив на вопросы: насколько реалистично воплощение этой идеи в ближайшем будущем и сможет ли Нижний Новгород достойно принять эту уникальную игру?

Андрей Чугунов, журналист:

"Идея богатая. Даже несмотря на то, что она пока еще не обросла подробностями. Но главное на этом этапе — заявка — сделано. Дальше начнется выяснение и "устаканивание" тех самых подробностей. Кто против кого будет играть? Сборные по национальному признаку? Сборные НХЛ и КХЛ? Один клуб одной из лиг с разными клубами другой? Сколько будет игр? В какой стране будут играть: в России или в США? И т.д. Жаль, Александр Овечкин никогда не играл за "Торпедо". Он и с Трампом знаком, и с Путиным, кажется, в одной команде Ночной лиги играл. Да и к моменту возможного матча уже побьет "вечный" рекорд Уэйна Гретцки".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент призывает не торопиться с обсуждением оргвопросов по матчу между игроками НХЛ и КХЛ.

"В дипломатическом диалоге существуют свои законы и тонкости. Стороны, используя те ли иные риторические приемы, могут неожиданно вскрыть расхождение между истинными намерениями и публичными декларациями. Подобного рода проверки, или назовем их дипломатично – блиц-тесты на добросовестность, могут способствовать либо сближению сторон, либо вести к их полному разрыву. Если вспомнить историю охлаждения отношений России и Запада, то началось все именно со спорта. Постепенно, но последовательно Россию вытесняли из международного спортивного пространства, огульно обвиняя ее во всех мыслимых и немыслимых грехах. Российский спорт до сих пор подвергается жесточайшему моббингу, и всем ясно, что это – политический заказ коллективного Запада".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Все хоккейное сообщество замерло в ожидании подробностей будущей встречи между НХЛ и КХЛ. В данном вопросе точен тренер "Торпедо" Игорь Ларионов, когда говорит: "комментировать рано, но идея интересная". Новость вызвала ажиотаж, однако, организовать все не так просто. Да и не совсем понятен формат – кто с кем будет играть. Если лучшие игроки одной лиги против лучших другой, то исход заранее понятен, да и наша суперзвезда Александр Овечкин при таком раскладе будет представлять по своей клубной принадлежности - НХЛ. Вариантов много, главное сейчас перейти к реальным действиям, а именно, лигам вступить в процесс переговоров и утвердить регламент на официальном уровне. Предложение Глеба Сергеевича о проведении встречи НХЛ-КХЛ в Нижнем Новгороде имеет под собой массу оснований: от наличия опыта у города до соответствующей инфраструктуры".

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода считает, что Глеб Никитин проявил политическое чутье, предложив Нижний Новгород для знакового хоккейного матча.

"На наше поле послали мяч, а мы им вернули шайбу. За разговором лидеров США и России наблюдал без преувеличения весь мир, и симптоматично, что едва ли не самая громкая новость по итогам 2,5-часовых переговоров президентов США и России – неожиданная идея Путина о "римэйке" Кубка вызова КХЛ и НХЛ. И это не про Украину, а про российско-американские отношения. Стоит отметить, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сразу же после переговоров Трампа и Путина оперативно заявил, что Нижний Новгород готов достойно организовать матч между игроками КХЛ и НХЛ на новой нижегородской арене, и мгновенно оказался в фокусе всеобщего внимания, в очередной раз продемонстрировал, что в трендах и умеет правильно, и в нужное время формулировать нарративы, продвигая интересы Нижегородской области".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Сразу вспоминается серия хоккейных матчей 1972 года, в которой сборная СССР хотя и уступила заокеанским профессионалам в общем зачете, но показала невероятно высокий уровень игры. Потому идея организовать новую суперсерию игр кажется не только остроумной, но и весьма практичной.Что касается возможности ее проведения в Нижнем Новгороде, то эта идея просто замечательная. Как раз будет построен новый ледовый дворец, его надо будет красиво обкатать. Да и вообще в городе есть шикарная ледовая инфраструктура, способная вытянуть соревнования любого уровня. Почему бы не эти?"

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"