В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [17054] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
19 сентября 2024 15:53  [11922] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
19 сентября 2024 15:29  [7897] Дмитрий Каминченко: Форум "Лидеры инвестиций" формирует имидж Нижнего Новгорода как делового центра России
08 апреля 2024 19:35  [2269] Игорь Тюрин: "Нижегородский АПК благодаря господдержке прошел путь от критического состояния 90-х до сегодняшних рекордных урожаев"
02 августа 2024 16:48  [1855] Роман Пермяков: "Нижний в ближайшем будущем вполне может стать центром привлечения IT-спецов"
17 апреля 2024 17:30  [1829] Павел Солодкий: "Мы можем сделать лучшую программу по восстановлению ОКН в России"
10 октября 2024 16:49  [1802] Дмитрий Каминченко: "По статистике реальные денежные доходы нижегородцев в первом квартале 2024 года выросли"
29 августа 2024 17:08  [1733] Елена Мозгунова: "Основной целью деятельности создаваемого института станет комплексное развитие региональной демографической политики"
26 сентября 2024 17:16  [1650] Евгений Семенов: "Армия и различные силовые структуры всегда были кадровыми донорами гражданской власти"
10 июля 2024 17:58  [1630] Зоя Арнацкая: "IT-cпециалистов из Нижегородской области не готовы отдавать в Москву"
Последние новости рубрики Политика
20 марта 2025 17:35  [37] Роман Пермяков: "Нижний Новгород умеет проводить события мирового уровня"
20 марта 2025 17:15  [69] Евгений Семенов: "Идея Владимира Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ проста и понятна"
20 марта 2025 17:08  [102] Глеб Никитин предложил реализовать идею Владимира Путина в Нижнем Новгороде
20 марта 2025 16:59  [112] Путин подписал закон о новых принципах местного самоуправления
20 марта 2025 15:50  [133] Фонд поддержки совместных проектов России и Беларуси предложили создать в Нижнем Новгороде
20 марта 2025 14:02  [133] Евгений Люлин: "Мы учимся у других регионов, но создаём решения, уникальные для Нижнего Новгорода"
20 марта 2025 12:50  [188] Алексей Дюмин и Игорь Бабушкин обсудили работу новой комиссии Госсовета
20 марта 2025 11:47  [234] Россия и Беларусь обсудили развитие ИТ-сферы на заседании в Нижнем Новгороде
19 марта 2025 17:18  [301] Депутаты обсудили роль "Экоториума" в формировании экологической культуры Нижегородской области
19 марта 2025 13:15  [412] Нижегородская область отвергла законопроект об эвтаназии бездомных животных
Политика

Роман Пермяков: "Нижний Новгород умеет проводить события мирового уровня"

20 марта 2025 17:35  [37] Политика

В ходе телефонных переговоров между президентом России и президентом США 18 марта Владимир Путин выдвинул идею организовать матчи НХЛ и КХЛ. Дональд Трамп эту мысль поддержал. 

Откликаясь на идею Владимира Путина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил Нижний Новгород для проведения этой знаковой встречи.

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода:

"На наше поле послали мяч, а мы им вернули шайбу. За разговором лидеров США и России наблюдал без преувеличения весь мир, и симптоматично, что едва ли не самая громкая новость по итогам 2,5-часовых переговоров президентов США и России – неожиданная идея Путина о "римэйке" Кубка вызова КХЛ и НХЛ. И это не про Украину, а про российско-американские отношения.

Проведение хоккейного поединка между двумя лучшими хоккейными лигами мира отсылает к легендарной Суперсерии-79, когда в ходу был термин "hockey diplomacy" - спортивные матчи тогда позволили разрядить политическую напряженность между странами. Потом была Олимпиада-80 и бойкоты, но лучше воевать на спортивных площадках, чем ракетами. 

Сегодня "хоккейная дипломатия" с подачи Путина снова "в игре", причём Россия одним ударом ещё и "забивает шайбу" в ворота МОК, показывая ущербность спортивных санкций и политической сегрегации. Такой щелчок по носу руководству МОК, которые очень далеко отошли от принципов Кубертена "про спорт вне политики". К слову, то, что "в хоккей играют настоящие мужчины" согласны и Трамп, и Путин – оба выступают против трансгендеров в спорте, и в этом наши позиции тоже сходятся.

Если договоренность о римэйке Суперсерии будет достигнута, то эти матчи в России, конечно же, должны состояться на новых современных ледовых аренах – и Нижний Новгород имеет все шансы оказаться в шорт-листе городов, способных принять подобный хоккейный турнир. Грядущий юбилей одной из старейших и популярных команд лиги – нашего любимого "Торпедо" - тут только добавит очков Нижнему. 

Стоит отметить, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитина сразу же после переговоров Трампа и Путина оперативно заявил, что Нижний Новгород готов достойно организовать матч между игроками КХЛ и НХЛ на новой нижегородской арене, и мгновенно оказался в фокусе всеобщего внимания, в очередной раз продемонстрировал, что в трендах и умеет правильно  и в нужное время формулировать нарративы, продвигая интересы Нижегородской области. Губернатор показал прекрасное политическое чутье.

Ну, а то, что Нижний Новгород умеет проводить события мирового уровня – тут нет никакого сомнения, и последние несколько лет тому наглядное подтверждение. Так что будем надеяться, что "все будет хоккей" и открытие новой ледовой арены в Нижнем Новгороде, которое стало возможно благодаря поддержке президента, ознаменуется громким спортивным событием международного уровня, а Нижний Новгород снова громко заявит о себе как один из центров новой России. Может и услышим "Сормовскую лирическую" под сводами нового ледового дворца на хоккейном "матче века" с участием игроков "Торпедо". Уже немало страниц вписано в современную историю Нижнего Новгорода, почему бы не написать новую - "хоккейную".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Роман Пермяков Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph