Роман Пермяков: "Нижний Новгород умеет проводить события мирового уровня" Политика

В ходе телефонных переговоров между президентом России и президентом США 18 марта Владимир Путин выдвинул идею организовать матчи НХЛ и КХЛ. Дональд Трамп эту мысль поддержал.

Откликаясь на идею Владимира Путина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил Нижний Новгород для проведения этой знаковой встречи.

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода:

"На наше поле послали мяч, а мы им вернули шайбу. За разговором лидеров США и России наблюдал без преувеличения весь мир, и симптоматично, что едва ли не самая громкая новость по итогам 2,5-часовых переговоров президентов США и России – неожиданная идея Путина о "римэйке" Кубка вызова КХЛ и НХЛ. И это не про Украину, а про российско-американские отношения.

Проведение хоккейного поединка между двумя лучшими хоккейными лигами мира отсылает к легендарной Суперсерии-79, когда в ходу был термин "hockey diplomacy" - спортивные матчи тогда позволили разрядить политическую напряженность между странами. Потом была Олимпиада-80 и бойкоты, но лучше воевать на спортивных площадках, чем ракетами.

Сегодня "хоккейная дипломатия" с подачи Путина снова "в игре", причём Россия одним ударом ещё и "забивает шайбу" в ворота МОК, показывая ущербность спортивных санкций и политической сегрегации. Такой щелчок по носу руководству МОК, которые очень далеко отошли от принципов Кубертена "про спорт вне политики". К слову, то, что "в хоккей играют настоящие мужчины" согласны и Трамп, и Путин – оба выступают против трансгендеров в спорте, и в этом наши позиции тоже сходятся.

Если договоренность о римэйке Суперсерии будет достигнута, то эти матчи в России, конечно же, должны состояться на новых современных ледовых аренах – и Нижний Новгород имеет все шансы оказаться в шорт-листе городов, способных принять подобный хоккейный турнир. Грядущий юбилей одной из старейших и популярных команд лиги – нашего любимого "Торпедо" - тут только добавит очков Нижнему.

Стоит отметить, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитина сразу же после переговоров Трампа и Путина оперативно заявил, что Нижний Новгород готов достойно организовать матч между игроками КХЛ и НХЛ на новой нижегородской арене, и мгновенно оказался в фокусе всеобщего внимания, в очередной раз продемонстрировал, что в трендах и умеет правильно и в нужное время формулировать нарративы, продвигая интересы Нижегородской области. Губернатор показал прекрасное политическое чутье.

Ну, а то, что Нижний Новгород умеет проводить события мирового уровня – тут нет никакого сомнения, и последние несколько лет тому наглядное подтверждение. Так что будем надеяться, что "все будет хоккей" и открытие новой ледовой арены в Нижнем Новгороде, которое стало возможно благодаря поддержке президента, ознаменуется громким спортивным событием международного уровня, а Нижний Новгород снова громко заявит о себе как один из центров новой России. Может и услышим "Сормовскую лирическую" под сводами нового ледового дворца на хоккейном "матче века" с участием игроков "Торпедо". Уже немало страниц вписано в современную историю Нижнего Новгорода, почему бы не написать новую - "хоккейную".