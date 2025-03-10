ХК "Торпедо" предложил Трампу организовать матч с "Детройтом" Спорт

Хоккейный клуб "Торпедо" из Нижнего Новгорода обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением провести товарищеский матч с командой "Детройт Ред Уингз". Нижегородцы готовы сыграть на новой ледовой арене.

В официальном аккаунте клуба в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России) появилось сообщение: "Если что, мы готовы сыграть с @DetroitRedWings на нашей новой арене". В публикации также отметили аккаунт Дональда Трампа.

К посту прикрепили изображение с эмблемами обеих команд на фоне эскиза строящегося ледового дворца. Пока на предложение "Торпедо" ответа не последовало.

Идея проведения матча между командами КХЛ и НХЛ появилась после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 18 марта. Как сообщила пресс-служба Кремля, американский лидер поддержал инициативу России.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил организовать матч именно в Нижнем Новгороде, отметив, что регион сможет провести мероприятие на высоком уровне. Строительство ледовой арены на Стрелке должно завершиться в этом году.