ХК "Торпедо" предложил Трампу организовать матч с "Детройтом"

Хоккейный клуб "Торпедо" из Нижнего Новгорода обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением провести товарищеский матч с командой "Детройт Ред Уингз". Нижегородцы готовы сыграть на новой ледовой арене.
В официальном аккаунте клуба в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России) появилось сообщение: "Если что, мы готовы сыграть с @DetroitRedWings на нашей новой арене". В публикации также отметили аккаунт Дональда Трампа.
К посту прикрепили изображение с эмблемами обеих команд на фоне эскиза строящегося ледового дворца. Пока на предложение "Торпедо" ответа не последовало.
Идея проведения матча между командами КХЛ и НХЛ появилась после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 18 марта. Как сообщила пресс-служба Кремля, американский лидер поддержал инициативу России.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил организовать матч именно в Нижнем Новгороде, отметив, что регион сможет провести мероприятие на высоком уровне. Строительство ледовой арены на Стрелке должно завершиться в этом году.
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