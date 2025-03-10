Нижегородский губернатор предложил провести матч КХЛ и НХЛ на новой арене Спорт

Фото: ИГРСНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил организовать хоккейный матч между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина провести хоккейные встречи между командами НХЛ и КХЛ в России и Америке.

"Нижний Новгород — исторически хоккейный город. Наше "Торпедо" — один из старейших клубов страны. Мы с нетерпением ждем открытия новой ледовой арены, нового дома для нашего клуба!.. Готовы принять на новой арене матч между игроками КХЛ и НХЛ", — написал Никитин.

Он напомнил, что еще в период санкций обсуждалась идея организовать такой матч в 2026 году — в юбилейный сезон "Торпедо".

"Уверен, наш регион достойно проведет такое важное событие", — подчеркнул губернатор.

Новую ледовую арену строят на Стрелке, в месте слияния Оки и Волги, рядом со стадионом, возведенным к чемпионату мира по футболу 2018 года. Открытие объекта запланировано на весну 2025 года.

Ранее сообщалось о планах возродить Кубок губернатора по хоккею в Нижнем Новгороде.