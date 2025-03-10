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Спорт

Нижегородский губернатор предложил провести матч КХЛ и НХЛ на новой арене

19 марта 2025 07:52  [1] Спорт
Нижегородский губернатор предложил провести матч КХЛ и НХЛ на новой арене

Фото: ИГРСНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил организовать хоккейный матч между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.  

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина провести хоккейные встречи между командами НХЛ и КХЛ в России и Америке.  

"Нижний Новгород — исторически хоккейный город. Наше "Торпедо" — один из старейших клубов страны. Мы с нетерпением ждем открытия новой ледовой арены, нового дома для нашего клуба!.. Готовы принять на новой арене матч между игроками КХЛ и НХЛ", — написал Никитин.  

Он напомнил, что еще в период санкций обсуждалась идея организовать такой матч в 2026 году — в юбилейный сезон "Торпедо".  

"Уверен, наш регион достойно проведет такое важное событие", — подчеркнул губернатор.  

Новую ледовую арену строят на Стрелке, в месте слияния Оки и Волги, рядом со стадионом, возведенным к чемпионату мира по футболу 2018 года. Открытие объекта запланировано на весну 2025 года.

Ранее сообщалось о планах возродить Кубок губернатора по хоккею в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
Глеб Никитин Хоккей
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