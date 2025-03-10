Жители Чкаловска обнаружили на пляже человеческие останки Общество

На пляже Горьковского водохранилища в Чкаловске местные жители нашли человеческие черепа и кости. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash, опубликовавший снятое очевидцами видео.

На кадрах запечатлен берег, где разбросаны останки. Один из авторов видео указывает на фрагмент черепа и говорит: "Вот детский. Примерно тебе ровесник".

По данным канала, находку сделали после того, как уровень воды в водохранилище снизился. По словам горожан, на этом месте ранее располагалось кладбище.

В администрации Чкаловска сообщили, что побережье регулярно очищают, но останков там ранее не находили.

Ранее мы рассказывали, что на берегу Оки в Нижнем Новгороде найдено старинное надгробие.

Фото: Ni Mash