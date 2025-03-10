Жители Чкаловска обнаружили на пляже человеческие останки

На пляже Горьковского водохранилища в Чкаловске местные жители нашли человеческие черепа и кости. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash, опубликовавший снятое очевидцами видео.
На кадрах запечатлен берег, где разбросаны останки. Один из авторов видео указывает на фрагмент черепа и говорит: "Вот детский. Примерно тебе ровесник".
По данным канала, находку сделали после того, как уровень воды в водохранилище снизился. По словам горожан, на этом месте ранее располагалось кладбище.
В администрации Чкаловска сообщили, что побережье регулярно очищают, но останков там ранее не находили.
Ранее мы рассказывали, что на берегу Оки в Нижнем Новгороде найдено старинное надгробие.
Фото:
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