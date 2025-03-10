Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 марта 2025 21:13  [109] Банду из 8 человек осудят за похищения и вымогательства в Арзамасе
20 марта 2025 20:30  [199] Директора компании в Городце обвиняют в мошенничестве на 70 млн рублей
20 марта 2025 18:28  [173] Жителя Сосновского района судят за гибель трех человек в ДТП
20 марта 2025 17:51  [209] 800 "квадратов" сухой травы полыхают в Володарском районе
20 марта 2025 16:46  [186] Сухая трава загорелась на площади 16 га в Нижегородской области
20 марта 2025 15:26  [190] Нижегородская школьница лишила родителей 300 тысяч рублей ради игры
20 марта 2025 14:11  [240] Масштабный пал травы произошел в Нижегородской области 20 марта
20 марта 2025 12:57  [236] СК начал проверку из-за отравления газом троих детей на Бору
20 марта 2025 12:38  [295] Гибель пенсионерки на пожаре в арзамасском общежитии закончилась проверкой СК
20 марта 2025 10:54  [256] 18 мигрантов задержаны в Нижнем Новгороде за нарушения трудового законодательства
Происшествия

Банду из 8 человек осудят за похищения и вымогательства в Арзамасе

20 марта 2025 21:13  [109] Происшествия
Банду из 8 человек осудят за похищения и вымогательства в Арзамасе

В Нижегородской области перед судом предстанут восемь участников преступной группировки, совершавшей похищения, вымогательства и хищения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. 

По данным следствия, с февраля 2023-го по апрель 2024 года банда нападала на жителей Арзамасского округа. Преступники занимались вымогательством, грабежами, а в некоторых случаях похищали потерпевших, применяя к ним физическое и психологическое насилие.  

Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая похищение человека, вымогательство и грабеж. 

Следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось о другом похищении в том же Арзамасском округе. Расследуется уголовное дело. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Похищение Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph