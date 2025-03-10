Банду из 8 человек осудят за похищения и вымогательства в Арзамасе

В Нижегородской области перед судом предстанут восемь участников преступной группировки, совершавшей похищения, вымогательства и хищения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
По данным следствия, с февраля 2023-го по апрель 2024 года банда нападала на жителей Арзамасского округа. Преступники занимались вымогательством, грабежами, а в некоторых случаях похищали потерпевших, применяя к ним физическое и психологическое насилие.
Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая похищение человека, вымогательство и грабеж.
Следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.
Ранее сообщалось о другом похищении в том же Арзамасском округе. Расследуется уголовное дело.
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