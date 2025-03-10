Нижегородскую чиновнику задержали за взятку в полмиллиона рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника управления градостроительного развития агломерации министерства градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области. Чиновницу обвиняют в получении крупной взятки, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
По версии следствия, в марте 2025 года она получила полмиллиона рублей за содействие в принятии положительного решения о передаче земельного участка в аренду. Территория предназначалась для реализации проекта по строительству завода.
Незаконные действия выявили следователи СК совместно с ФСБ. Женщину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.
Накануне сообщалось, что в Городце директора компании обвиняют в мошенничестве на 70 млн рублей.
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