Короткое замыкание стало причиной эвакуации в нижегородском ТЦ "Океанис" Происшествия

Фото: cкриншот со страницы VK "Нижний Новгород без цензуры"

В торговом центре "Океанис" в Нижнем Новгороде утром эвакуировали сотрудников и посетителей, всего 170 человек.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, на территории ТЦ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в электрощитовой на 2-м этаже.

Спасательные подразделения МЧС ликвидировали пожар. Погибших нет, пострадал электрик.

Ранее сообщалось, что 15 человек эвакуировали из горящего дома в Выксунском округе.