Короткое замыкание стало причиной эвакуации в нижегородском ТЦ "Океанис"

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В торговом центре "Океанис" в Нижнем Новгороде утром эвакуировали сотрудников и посетителей, всего 170 человек.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, на территории ТЦ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в электрощитовой на 2-м этаже.
Спасательные подразделения МЧС ликвидировали пожар. Погибших нет, пострадал электрик.
Ранее сообщалось, что 15 человек эвакуировали из горящего дома в Выксунском округе.
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