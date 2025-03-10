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Происшествия

Короткое замыкание стало причиной эвакуации в нижегородском ТЦ "Океанис"

21 марта 2025 10:09  [102] Происшествия

Фото: cкриншот со страницы VK "Нижний Новгород без цензуры"

В торговом центре "Океанис" в Нижнем Новгороде утром эвакуировали сотрудников и посетителей, всего 170 человек.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, на территории ТЦ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в электрощитовой на 2-м этаже.

Спасательные подразделения МЧС ликвидировали пожар. Погибших нет, пострадал электрик. 

Ранее сообщалось, что 15 человек эвакуировали из горящего дома в Выксунском округе.

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Теги:
МЧС Торговый центр Эвакуация
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