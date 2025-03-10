Скорость интернета в Решетихе увеличена на треть Общество

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В рабочем поселке Решетиха Володарского района Нижегородской области установили новое телекоммуникационное оборудование, что позволило удвоить покрытие 4G. В результате модернизации сети, скорость передачи данных в поселке увеличилась на треть, сообщили в Цифровой экосистеме МТС.

Теперь более 6500 жителей поселка смогут более комфортно пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. Обновленная сеть охватывает ключевые объекты, включая кинотеатр "Луна", стадион "Труд", дворец культуры имени Луначарского и Решетихинскую сетевязальную фабрику, которая известна в России своим производством сетей и снастей.

Модернизация также коснулась станции Решетиха, расположенной на важном железнодорожном узле между Нижним Новгородом и Гороховцом. Пассажиры смогут использовать время ожидания на платформе для использования интернета, просмотра сообщений, чтения и получения информации о движении поездов.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что улучшение качества связи в Решетихе важно не только для местных жителей, но и для развития туризма и поддержки бизнеса.