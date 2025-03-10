Экономист Кульбака допустил снижение ставки ЦБ 21 марта из-за давления Экономика

После заседания, которое состоится 21 марта, Центральный банк может принять решение о снижении ключевой ставки. Однако это возможно только при условии сильного давления на регулятор. Об этом заявил Николай Кульбака, экономист и кандидат экономических наук, в интервью для телеканала "360".

По его словам, если будет преобладать политическое решение, то возможно снижение ставки. Однако всё зависит от того, насколько Центральный банк находится под влиянием лоббистов. Это непубличная информация, но она играет ключевую роль в принятии решения.

Аналитик также предположил, что Центральный банк может оставить ставку на прежнем уровне, чтобы замедлить рост инфляции. По его мнению, это наиболее вероятный сценарий.

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Напомним, решением Центробанка от 14 февраля 2025 года ключевая ставка сохранена на уровне 21%. В качестве причины такого шага регулятор назвал инфляционное давление, а также рост внутреннего спроса. Последний фактор во многом превышает текущее предложение товаров и услуг, отмечают в ЦБ.