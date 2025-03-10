Число электричек до Моховых гор увеличат на время закрытия канатки Общество

В апреле 2025 года на время закрытия канатной дороги между Нижним Новгородом и Моховыми горами увеличат количество рейсов электричек. Об этом сообщил гендиректор АО "ВВППК" Анатолий Кузнецов на заседании думской комиссии по транспорту 21 марта, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, что канатная дорога будет закрыта с 10 по 30 апреля. По словам Кузнецова, пока планируется пустить четыревагонные электрички, однако в случае необходимости число вагонов может быть увеличено. О точном количестве дополнительных рейсов Кузнецов не сообщил.

Сообщалось, что канатка не будет работать в апреле из-за замены кабинок. По данным ЦРТС, все 56 кабинок прошли приемку. Установить их планируется к майским праздникам.