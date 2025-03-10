Проект канатки через Оку в Нижнем Новгороде прошел государственную экспертизу Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект строительства канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде успешно прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте ГИС ЕГРЗ.

Документацию и результаты инженерных изысканий проверяло ФАУ "Главное управление государственной экспертизы". По итогам проверки проект получил положительное заключение.

Заказчиком выступает компания "Урбантех". Разработкой документации занимались организации "Вен Филд Инжиниринг", "Научно-производственное объединение "Арбис", "Национальные канатные дороги", Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) и "МПБПРОЕКТ".

Новая канатная дорога соединит бульвар Заречный в Ленинском районе с проспектом Гагарина в Советском районе. Также запланирована промежуточная станция "Тихая гавань" в районе улицы Баумана.

Напомним, подготовка к строительству канатки через Оку началась в апреле 2024 года. Строительство переправы планируется начать во втором квартале 2025-го.