Общегородской субботник проведут в Нижнем Новгороде 5 апреля Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Месячник по благоустройству начнется с общегородского субботника, который проведут в Нижнем Новгороде 5 апреля. Как рассказал в своих соцсетях мэр Юрий Шалабаев, коммунальные и дорожные службы в эти дни продолжают убирать мусор после зимы.

По городским улицам ездят специальные "машины-пылесосы", которые очищают дороги и тротуары от песка.

Рабочие моют остановки, лавочки и урны, а в парках приводят в порядок дорожки.

Месячник по благоустройству продлится до 15 мая. Всех нижегородцев приглашают принять участие в уборке своих дворов и придомовых территорий.

Напомним, очистить дороги от песка в Нижнем Новгороде пообещали до 15 апреля.

Ранее сообщалось, что перед началом летнего сезона на набережной Гребного канала запланирован небольшой ремонт.