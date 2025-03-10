Общегородской субботник проведут в Нижнем Новгороде 5 апреля

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Месячник по благоустройству начнется с общегородского субботника, который проведут в Нижнем Новгороде 5 апреля. Как рассказал в своих соцсетях мэр Юрий Шалабаев, коммунальные и дорожные службы в эти дни продолжают убирать мусор после зимы.
По городским улицам ездят специальные "машины-пылесосы", которые очищают дороги и тротуары от песка.
Рабочие моют остановки, лавочки и урны, а в парках приводят в порядок дорожки.
Месячник по благоустройству продлится до 15 мая. Всех нижегородцев приглашают принять участие в уборке своих дворов и придомовых территорий.
Напомним, очистить дороги от песка в Нижнем Новгороде пообещали до 15 апреля.
Ранее сообщалось, что перед началом летнего сезона на набережной Гребного канала запланирован небольшой ремонт.
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