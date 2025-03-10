Эксперт-мониторинг событий с 14 по 21 марта 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели –"От суверенитета к развитию", "Международная туристическая выставка-форум "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде", "В КУПНО СТАРТ состоялась стратегическая сессия".

Федеральная тема – От суверенитета к развитию

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что переговоры президентов России и США, очередной "телефонный" раунд которых состоялся 18 марта 2025 года, привлекли к себе всеобщее внимание.

"Формальным и содержательным поводом являются вопросы мирного урегулирования в "горячей точке" вокруг российско – украинской границы. Переговоры показывают, что для обеих сторон расходы на продолжение конфликта – это бремя, от которого хочется избавиться, чтобы переключиться на решение более значимых задач внутренней политики. Как видно из событий зимы- весны 2025 года, в США предполагаются меры по усилению внутренних ресурсов для повышения геополитического могущества этой страны. Состоявшееся также 18 марта выступление президента России В.В. Путина в пленарной части ежегодного съезда РСПП позволяет заключить, что у России также есть собственные масштабные задачи, общий абрис которых тоже связан с вопросами суверенного могущества нашей страны в современном меняющемся мире. Перемены в мире разительные.

Как сказал президент РФ - глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает всё более изощрённый и при этом непримиримый характер. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит, как не приходится рассчитывать и на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей. Поэтому многократно возрастает значимость суверенитета России по всем направлениям, которые обеспечивают работу бизнеса, включая развитие транспортной, логистической, финансово-платёжной инфраструктуры. Понимание того, что только те страны, которые могут обеспечить настоящий, полноценный суверенитет, становятся устойчивыми вообще, и к внешнему давлению в частности, способны к динамичному, поступательному развитию в интересах своих народов - это понимание базовой системы социально-экономических координат становится общепринятым в нашей системе государственного управления. С этой позиции продолжается поиск золотой середины между, с одной стороны, управляемым сжатием российской экономики с целью подавления инфляции и, с другой стороны, необходимостью развития реального сектора, недопущением переохлаждения российской экономики. И в этой части процесс что-то всё буксует и буксует.

Эксперты, в частности, обращают внимание на слабый рост натуральных объёмов выпуска жизненно важных для суверенного геополитического могущества России товаров, например, спутников. Ю.И. Борисов, бывший глава "Роскосмоса", называл цифры по производству спутников в год: SpaceX Илона Маска — 1000 аппаратов (в целом США — 3 тыс.); Китай — 450-500 шт.; у России — 42 шт. На 2025 год основной производитель (железногорские ИСС им. Решетнева) получил заказ на 5 спутников. Другой важный штрих: за последние пять лет экспорт российских вооружений сократился на 64%. В настоящее время доля России в мировом экспорте вооружений составляет 7,8%. Особенно болезненной может стать потеря индийского рынка. Индия традиционно была крупнейшим покупателем российского оружия. Однако наша доля в общем объёме индийского импорта вооружений за 5 лет сократилась с 64% до 38%. Поэтому высказанное В.В. Путиным на съезде РСПП "как прежде не будет" необходимо воспринимать всерьёз и надолго".

Региональная тема – Международная туристическая выставка-форум "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Вероника Беляева отмечает, что 13-15 марта 2025 года впервые Нижний Новгород принимал международную туристическую выставку-форум "Интурмаркет", ранее выставка проводилась в Москве.

"В течение трех дней здесь были представлены возможности туристической индустрии России и Республики Беларусь, прошли дискуссии по актуальным вопросам развития туризма, состоялось свыше 120 образовательных и развлекательных мероприятий для широкого круга участников.

В недавнем прошлом в Нижнем Новгороде проходила туристическая выставка "Охота. Рыбалка. Туризм". Последний раз она состоялась в 2021 году, а в 2022 году была отменена. С тех пор Нижний Новгород неоднократно принимал крупные туристические мероприятия, например, финал конкурса "Мастера гостеприимства", финал премии Russian Event Awards и другие, но выставок не проводилось.

Решение о проведении международной выставки гостеприимства регионов "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде является признанием развития индустрии гостеприимства в регионе. За последние 6 лет была проделана значительная работа, что подтверждается неформальными столичными статусами: новогодняя столица (2022), столица детского туризма (2022), молодёжная столица (2023), культурная столица (2024). В 2024 году Нижегородская область приняла более 4,7 млн гостей, став одним из популярных направлений для путешествий.

В интервью телеканалу "Волга 24" министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что "Нижегородская ярмарка" по праву является одним из крупнейших экспо-центров России. В 2024 году было проведено более 130 мероприятий разного уровня, объединяло их внимание к качеству, стандарту и сервису, единому для всех.

Значимым стало присутствие на открытии выставки министра экономического развития России М. Г. Решетникова, заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Л. П. Совершаевой, депутата Государственный Думы Российской Федерации, члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры А. В. Прокофьева и других лиц, в том числе и первых лиц Нижегородской области.

В рамках деловой программы выставки был сделан ряд важных для развития туризма в регионе заявлений. Последние годы очевиден явный недостаток мест в коллективных средствах размещения на пиковые даты, что приводит к негативному восприятию территории. Данная тенденция является обратной стороной популярности региона. Были озвучены перспективы строительства гостиниц в регионе.

Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о планах по развитию речного туризма. В этом году будут запущены маршруты до Ульяновска, Костромы и Ярославля, а в работе находятся маршруты до Перми, Тольятти и Самары. Для региона речной туризм является одним из перспективных, что доказывают и цифры. В 2024 году было перевезено почти 800 тысяч человек, что на 22,6% больше, чем в 2023 году. На 2025 год поставлена амбициозная задача - привлечь около миллиона пассажиров.

"Интурмаркет" прошёл весьма ярко и запомнился всем. Ожидается, что следующая выставка пройдёт также на "Нижегородской ярмарке".

Муниципальная тема – В КУПНО СТАРТ состоялась стратегическая сессия

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов отмечает, что 19 марта 2025 г. на площадке Корпоративного университета Нижегородской области КУПНО Старт состоялась стратегическая сессия по применению Указа Президента РФ №809 от 9.11.2022 г. Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"Она проводилась совместно Министерством кадровой политики Нижегородской области, Корпоративным университетом Нижегородской области и Нижегородской епархией. Целью явилось формирование региональной дорожной карты по реализации мероприятий в рамках исполнения президентского указа. К работе в стратегической сессии были привлечены эксперты, представляющие как академическое сообщество, так и различные общественные организации региона. Отдельная секция была отдана представителям молодежи области, так или иначе вовлеченных в реализацию ряда программ, ориентированных на духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения.

Участники были разделены на рабочие группы по разработке дорожных карт по разным направлениям в рамках реализации президентского указа, включая группу, составленную из участников региональных молодежных организаций. Среди приоритетных направлений организаторы мероприятия выделили: патриотизм и национальные интересы, семья, единство общества, личность и неотъемлемые права личности.

Нужно отметить, что сам Указ внес ряд новаций в российское правовое поле, что требует как их дальнейшей детальной проработки, так и широкой общественной дискуссии о мерах и принципах их реализации. Так, впервые было использовано понятие "деструктивные идеологии", что предполагает не только продвижение положительных идеалов, но и противодействие, по сути, новым вызовам и угрозам ментального характера. Это в свою очередь требует более взвешенных и обоснованных подходов к их предметному определению, чтобы исключить упрощенные и слишком расширительные трактовки многих реалий современного общества. Кроме того, возникают вопросы о соотношении светского и религиозного при определении понятия "традиционные ценности". Наконец, в условиях многонациональности и поликонфессионального общества безусловно остро стоит вопрос о поддержании и сохранении единства различных этнокультурных общностей на территории России, а также сохранения многообразия богатого исторического наследия нашей страны.

Очевидно, что проведенная руководством КУПНО стратегическая сессия полностью отвечает задачам текущего момента. По итогам обсуждений экспертных групп было представлено в общей сложности около двух десятков конкретных проектов по реализации основных направлений государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Следует особенно отметить, что ряд презентаций отражали уже осуществляемые мероприятия на территории региона, что как раз и подчеркивает, что на уровне региона есть запрос на предметное обсуждение путей и методов реализации этой, безусловно приоритетной задачи".