Развитие инфраструктуры и кадровое обеспечение обсудили представители Корпорации развития с резидентами ОЭЗ "Кулибин" Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Управляющая компания особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске – Корпорация развития Нижегородской области – провела ежеквартальную встречу с резидентами особой экономической зоны.

Заместитель генерального директора Корпорации развития по капитальному строительству Вадим Жоган рассказал о ходе строительных работ на государственной площадке ОЭЗ. Сейчас строители ведут работы по устройству инженерных коммуникаций, сетей телекоммуникации, строительству дорог и тротуаров, парковок и двух контрольно-пропускных пунктов. Также продолжаются работы по возведению четырех промышленно-производственных и одного административного корпусов.

Отдельно было отмечено, что график строительства коммуникаций сформирован в соответствии со сроками ввода в эксплуатацию предприятий. Для доступа резидентов к площадкам организована сеть временных дорог.

Еще одним вопросом стало обеспечение жильем сотрудников будущих предприятий. Напротив поселка Лесная Поляна в 2027-2032 годах планируется построить жилой комплекс, включающий в себя дома разной этажности, детский сад, школу и другую социальную инфраструктуру.

В свою очередь, руководитель дирекции развития кадрового и образовательного потенциала инвестиционных проектов Роман Золотов рассказал о возможности подбора соискателей в соответствии с запросами резидентов с использованием ресурсов Корпорации развития, проведения тестирования кандидатов, участия инвесторов в карьерных и профориентационных мероприятиях, организации стажировок студентов на предприятиях ОЭЗ.

Кроме того, обсуждалось размещение специального отличительного знака "Кулибин" на своей продукции, организацию логистики с использованием электрического автономного транспорта на территории ОЭЗ, реализацию стратегии низкоуглеродного развития и другие вопросы.

"Площадка активно прирастает резидентами, часть из них уже выходит или готовится выйти на строительные площадки, поэтому важно держать их в курсе того, как развивается особая экономическая зона. Подобные мероприятия позволяют нам держать руку на пульсе, оперативно получать «обратную связь» от инвесторов, слышать их мнение и предложения по улучшению услуг управляющей компании", – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" создана в мае 2020 года. Весной 2023 года ее площадь была увеличена в 10 раз – до 724,7 гектара. В ноябре 2024 года подана заявка на расширение на участок в границах муниципального округа г. Бор. В настоящее время в состав ОЭЗ входят государственная территория (более 400 га), а также частные площадки ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез ОКА". На сегодняшний день экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" прошли 39 компаний.

Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет с момента получения первой прибыли, до 5% – в следующие 5 лет и 14,5% – в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором компания-резидент впервые получит прибыль.

Ранее сообщалось, что с 2025 года "Повышение инвестиционной активности" – это один из федеральных проектов национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Задача федерального проекта – сделать так, чтобы условия для ведения бизнеса были понятными, риски распределялись между государством и инвесторами, чтобы предоставлялись системные меры поддержки для увеличения доли инвестиций в ВРП.