В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 марта 2025 12:00  [150] Мощнейшая за 2,5 месяца магнитная буря идет на Нижегородскую область
22 марта 2025 11:20  [143] Более 645 кг наркотиков изъяли в Нижегородской области в 2024 году
22 марта 2025 10:35  [171] Нижегородцы пожаловались на затянувшийся ремонт лестницы к Благовещенской площади
22 марта 2025 09:00  [726] Режимы ЧС отменили возле восьми домов в центре Нижнего Новгорода
22 марта 2025 08:46  [299] Нижегородская область закупает вакцину от дифтерии, коклюша и столбняка за 7 млн
22 марта 2025 08:26  [226] Что нужно знать о поездках на электросамокатах в Нижнем Новгороде в 2025 году
22 марта 2025 08:00  [197] Кстовчане жалуются на разбитые дороги в Анкудиновке и Афонине
22 марта 2025 07:00  [277] Покрытие у катера "Герой" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 6,5 млн рублей
21 марта 2025 18:14  [415] Нижегородские больницы проверят на предмет занижения зарплат сотрудникам
21 марта 2025 18:00  [362] Семейную ипотеку на вторичку можно брать в 22 городах Нижегородской области
Общество

Мощнейшая за 2,5 месяца магнитная буря идет на Нижегородскую область

22 марта 2025 12:00  [150] Общество

Магнитные бури продлятся с перерывами все выходные, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. В воскресенье, 23 марта, прогнозируется самая сильная буря за последние 2,5 месяца. 

Специалисты лаборатории наблюдают резкое ухудшение космической погоды 22 марта. С 22 часов вчерашнего дня было зарегистрировано начало магнитных бурь со слабой и средней амплитудой. На данный момент воздействие ослабло.

Возобновление сильных магнитных бурь ожидается уже к ночи. Вечером 21 марта Солнце выбросило облако плазмы в результате средней вспышки (M 1.2). Из-за высокой скорости и массы выброса ожидаются самые большие значения в этом году.

Расчетное время удара находится между 3:00 и 6:00 часами 23 марта. Ожидается сильная буря уровня G3. В прошлый раз бури такого уровня наблюдались в январе 2025 года. 

Ранее сообщалось, солнечные выходные ожидают нижегородцев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Здоровье Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородская небывальщина Максима Приданова: фото с открытия выставки в НГХМ
22 марта 2025 12:29"Нижегородская небывальщина" Максима Приданова: фото с открытия выставки в НГХМ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph