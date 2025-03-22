Мощнейшая за 2,5 месяца магнитная буря идет на Нижегородскую область Общество

Магнитные бури продлятся с перерывами все выходные, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. В воскресенье, 23 марта, прогнозируется самая сильная буря за последние 2,5 месяца.

Специалисты лаборатории наблюдают резкое ухудшение космической погоды 22 марта. С 22 часов вчерашнего дня было зарегистрировано начало магнитных бурь со слабой и средней амплитудой. На данный момент воздействие ослабло.

Возобновление сильных магнитных бурь ожидается уже к ночи. Вечером 21 марта Солнце выбросило облако плазмы в результате средней вспышки (M 1.2). Из-за высокой скорости и массы выброса ожидаются самые большие значения в этом году.

Расчетное время удара находится между 3:00 и 6:00 часами 23 марта. Ожидается сильная буря уровня G3. В прошлый раз бури такого уровня наблюдались в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, солнечные выходные ожидают нижегородцев.