Солнце и ночные заморозки ждут нижегородцев в выходные

Умеренно теплые выходные ждут нижегородцев 22-23 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".
В субботу, 22 марта, температура поднимется до +3...+4 градусов. Небо будет ясное, осадков не ожидается. Однако к ночи похолодает до -5...-2 градусов.
В воскресенье, 23 марта, возможна небольшая облачность, но солнце продолжит радовать жителей города. Воздух прогреется до +4...+6 градусов.
Синоптики прогнозируют умеренный ветер. Температура может ощущаться ниже фактической, до -7 градусов.
Ранее нижегородцам рассказали, какую погоду ждать в апреле в Нижегородской области.
Также выяснилось, когда закончится отопительный сезон.
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