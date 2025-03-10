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Солнце и ночные заморозки ждут нижегородцев в выходные

21 марта 2025 14:45  [95] Общество

Умеренно теплые выходные ждут нижегородцев 22-23 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В субботу, 22 марта, температура поднимется до +3...+4 градусов. Небо будет ясное, осадков не ожидается. Однако к ночи похолодает до -5...-2 градусов.

В воскресенье, 23 марта, возможна небольшая облачность, но солнце продолжит радовать жителей города. Воздух прогреется до +4...+6 градусов.

Синоптики прогнозируют умеренный ветер. Температура может ощущаться ниже фактической, до -7 градусов.

Ранее нижегородцам рассказали, какую погоду ждать в апреле в Нижегородской области.

Также выяснилось, когда закончится отопительный сезон.

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Теги:
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