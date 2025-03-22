Водители пожаловались на сбои GPS в нагорной части Нижнего Новгорода Общество

Жители Нижнего Новгорода заметили, что в минувшие выходные GPS-навигаторы начали работать с перебоями. Водители сообщают, что системы позиционирования некорректно определяют местоположение автомобиля и выстраивают маршруты с ошибками.

Так, машина может находиться на площади Минина и Пожарского, а по данным навигатора – в районе Чёрного пруда. Заметили нечто неладное с навигацией и пользователи услуг такси. "В субботу хотела вызвать машину на Краснозвездную. Так система не могла определить мое местоположение. В приложении было указано, что я нахожусь в нескольких улицах от Краснозвездной", - рассказала НИА "Нижний Новгород" Анастасия П.

Причины таких сбоев официально не объясняются.

Подобные проблемы водители и таксисты в Москве фиксируют уже более года. Там перебои с навигацией часто связывают с работой систем радиоэлектронной борьбы, направленных на защиту от дронов. Нижегородцы, которые ездят в столицу на машине, подтверждают эту информацию. Особенно проблемы с GPS бросаются в глаза в центре.

23 марта Минобороны России сообщило о 59 беспилотниках, которые атаковали семь регионов страны. Большинство из них удалось сбить средствами противовоздушной обороны.