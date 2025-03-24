Нижегородцам облегчили подачу заявлений в первые классы через "Госуслуги" Общество

Родители будущих первоклассников теперь смогут заранее заполнить черновик заявления на зачисление в школу на портале "Госуслуги". Это позволит сэкономить время в день старта приемной кампании, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Функция предварительного заполнения включает выбор школы и указание льгот. Сохраненный черновик будет доступен в личном кабинете, а обратный таймер напомнит, когда можно подать заявление официально. В день открытия записи останется лишь нажать кнопку "Отправить".

Школы региона самостоятельно определяют дату начала приема, но не позднее 1 апреля. До 30 июня родители могут записать ребенка в образовательное учреждение по месту регистрации или при наличии льгот. С 6 июля по 5 сентября откроется возможность подачи заявлений в любые школы, но зачисление будет зависеть от наличия мест. В случае отказа будет предложена альтернатива.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, система "Госуслуги" охватывает все школы региона, позволяя родителям выбрать удобный вариант без ограничений.

Министр образования Михаил Пучков отметил, что онлайн-запись доступна в регионе четвертый год подряд и с каждым годом становится все популярнее. Новый формат упрощает процесс, сокращает время подачи заявлений и снижает вероятность ошибок. Сервис начнет работу в ночь на 1 апреля.

Ранее мы рассказывали, что прием в 5-8 и 10 классы нижегородской "Школы 800" начнется 1 апреля.