В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 марта 2025 14:59  [30] ФК "Пари НН" провел уборку на некрополе в Балахне после скандала
18 марта 2025 14:44  [62] Прием в 5-8 и 10 классы нижегородской "Школы 800" стартует 1 апреля
18 марта 2025 14:32  [121] Опубликованы эскизы новой школьной формы в Нижегородской области
18 марта 2025 14:21  [112] Сормовичи массово регистрируют гаражи из-за строительства метро
18 марта 2025 14:02  [125] Пропавшего в Тюмени нижегородского журналиста нашли живым
18 марта 2025 13:53  [113] Изменится расписание электричек до Мызы и проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде
18 марта 2025 13:42  [123] Нижегородцам предлагают 81 чартерный рейс в апреле
18 марта 2025 13:09  [154] Нижегородцам напомнили о нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью
18 марта 2025 12:42  [141] Сильного паводка в Нижегородской области не ожидается
18 марта 2025 12:26  [134] Нижегородская область создаст систему защиты от биологических и радиационных угроз
Общество

Прием в 5-8 и 10 классы нижегородской "Школы 800" стартует 1 апреля

18 марта 2025 14:44  [62] Общество
Прием в 5-8 и 10 классы нижегородской Школы 800 стартует 1 апреля

Фото: Кира Мишина

С 1 апреля в нижегородской "Школе 800" стартует приемная кампания для поступления в 5-8 и 10 классы. Желающие стать учениками школы должны зарегистрироваться на официальном сайте учреждения и пройти вступительные испытания.  

Для подачи заявки необходимо создать личный кабинет и заполнить анкету ребенка. Эти этапы продлятся с 1 по 3 апреля. Затем анкеты пройдут проверку, после чего 9 апреля кандидаты получат приглашения на вступительные экзамены.  

Испытания пройдут в очном формате на территории "Школы 800". Для поступления в 5-8 классы проверят знания по русскому языку и математике. Абитуриенты 10-х классов дополнительно сдадут профильный предмет в зависимости от выбранного направления обучения.  

Приемная кампания проводится для трех корпусов: в Верхних Печерах, Автозаводском районе и Сормове. В каждом из них предусмотрено ограниченное количество мест.  

Для будущих десятиклассников доступны несколько профилей: технологический, гуманитарный, естественно-научный и социально-экономический. Каждый кандидат может подать заявку не более чем в два профильных класса, оформив отдельные анкеты.  

Вступительные испытания стартуют 11 апреля и завершатся 21 апреля резервным днем. Демоверсии экзаменов уже опубликованы, ознакомиться с ними можно по ссылке, указанной в правилах приема.

Напомним, что прием в первые классы "Школы 800" стартовал в начале марта.

Кстати, у НИА "Нижний Новгород" вышло большое интервью с директором "Школы 800" Марком Сартаном. Первую часть можно почитать здесь, а вторую часть - здесь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Школа 800
Поделиться:
Новости по теме
14 марта 2025 10:10  [392] Число учащихся в "Школе 800 "может вырасти до 4,1 тысячи за два года
14 марта 2025 09:00  [2973] "Школа 800" изменила правила посещения туалетов после скандала в соцсетях
14 марта 2025 08:15  [865] Как работает критериальная система оценивания в нижегородской "Школе 800"
14 марта 2025 07:45  [1123] Марк Сартан развеял миф об элитарности "Школы 800"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph