Прием в 5-8 и 10 классы нижегородской "Школы 800" стартует 1 апреля

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С 1 апреля в нижегородской "Школе 800" стартует приемная кампания для поступления в 5-8 и 10 классы. Желающие стать учениками школы должны зарегистрироваться на официальном сайте учреждения и пройти вступительные испытания.
Для подачи заявки необходимо создать личный кабинет и заполнить анкету ребенка. Эти этапы продлятся с 1 по 3 апреля. Затем анкеты пройдут проверку, после чего 9 апреля кандидаты получат приглашения на вступительные экзамены.
Испытания пройдут в очном формате на территории "Школы 800". Для поступления в 5-8 классы проверят знания по русскому языку и математике. Абитуриенты 10-х классов дополнительно сдадут профильный предмет в зависимости от выбранного направления обучения.
Приемная кампания проводится для трех корпусов: в Верхних Печерах, Автозаводском районе и Сормове. В каждом из них предусмотрено ограниченное количество мест.
Для будущих десятиклассников доступны несколько профилей: технологический, гуманитарный, естественно-научный и социально-экономический. Каждый кандидат может подать заявку не более чем в два профильных класса, оформив отдельные анкеты.
Вступительные испытания стартуют 11 апреля и завершатся 21 апреля резервным днем. Демоверсии экзаменов уже опубликованы, ознакомиться с ними можно по ссылке, указанной в правилах приема.
Напомним, что прием в первые классы "Школы 800" стартовал в начале марта.
Кстати, у НИА "Нижний Новгород" вышло большое интервью с директором "Школы 800" Марком Сартаном. Первую часть можно почитать здесь, а вторую часть - здесь.
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