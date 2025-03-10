Прием в 5-8 и 10 классы нижегородской "Школы 800" стартует 1 апреля Общество

Фото: Кира Мишина

С 1 апреля в нижегородской "Школе 800" стартует приемная кампания для поступления в 5-8 и 10 классы. Желающие стать учениками школы должны зарегистрироваться на официальном сайте учреждения и пройти вступительные испытания.

Для подачи заявки необходимо создать личный кабинет и заполнить анкету ребенка. Эти этапы продлятся с 1 по 3 апреля. Затем анкеты пройдут проверку, после чего 9 апреля кандидаты получат приглашения на вступительные экзамены.

Испытания пройдут в очном формате на территории "Школы 800". Для поступления в 5-8 классы проверят знания по русскому языку и математике. Абитуриенты 10-х классов дополнительно сдадут профильный предмет в зависимости от выбранного направления обучения.

Приемная кампания проводится для трех корпусов: в Верхних Печерах, Автозаводском районе и Сормове. В каждом из них предусмотрено ограниченное количество мест.

Для будущих десятиклассников доступны несколько профилей: технологический, гуманитарный, естественно-научный и социально-экономический. Каждый кандидат может подать заявку не более чем в два профильных класса, оформив отдельные анкеты.

Вступительные испытания стартуют 11 апреля и завершатся 21 апреля резервным днем. Демоверсии экзаменов уже опубликованы, ознакомиться с ними можно по ссылке, указанной в правилах приема.

Напомним, что прием в первые классы "Школы 800" стартовал в начале марта.

Кстати, у НИА "Нижний Новгород" вышло большое интервью с директором "Школы 800" Марком Сартаном. Первую часть можно почитать здесь, а вторую часть - здесь.