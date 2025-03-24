Ожирением страдают 47 тысяч жителей Нижегородской области

В прошлом году диагноз "ожирение" получили 47 тысяч жителей Нижегородской области, включая более 9 тысяч детей. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" предоставили в региональном минздраве.
По данным профильного ведомства, распространенность заболевания составляет 16,0 на 1000 человек. За последние пять лет этот показатель вырос более чем в 2 раза.
Редакция поинтересовалась у специалистов, как планируется решать проблему. В облминздраве сказали, что для борьбы с ожирением в регионе реализуется комплекс мер. Ведутся информационные кампании по формированию правильных пищевых привычек, организуются бесплатные спортивные мероприятия.
Также там добавили, что важное направление – профилактические осмотры и диспансеризация, которые помогают выявлять заболевание на ранних стадиях и своевременно оказывать медицинскую помощь.
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