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Общество

Ожирением страдают 47 тысяч жителей Нижегородской области

25 марта 2025 08:34  [178] Общество
Ожирением страдают 47 тысяч жителей Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В прошлом году диагноз "ожирение" получили 47 тысяч жителей Нижегородской области, включая более 9 тысяч детей. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" предоставили в региональном минздраве. 

По данным профильного ведомства, распространенность заболевания составляет 16,0 на 1000 человек. За последние пять лет этот показатель вырос более чем в 2 раза. 

Редакция поинтересовалась у специалистов, как планируется решать проблему. В облминздраве сказали, что для борьбы с ожирением в регионе реализуется комплекс мер. Ведутся информационные кампании по формированию правильных пищевых привычек, организуются бесплатные спортивные мероприятия.

Также там добавили, что важное направление – профилактические осмотры и диспансеризация, которые помогают выявлять заболевание на ранних стадиях и своевременно оказывать медицинскую помощь.

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Теги:
Здоровье Минздрав
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