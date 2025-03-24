Правнучку Чкалова второй раз накажут за нарушение правил для иноагентов Общество

В столице на Дарью Богданову*, правнучку знаменитого лётчика-испытателя Валерия Чкалова, составили второй протокол за отсутствие маркировки иностранного агента в интернете. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Таганского суда.

Согласно информации, материалы дела были получены 24 марта. В тот же день они были зарегистрированы и переданы судье.

Богдановой грозит наказание по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента") за распространение материалов через средства массовой информации и в сети Интернет без указания статуса иностранного агента.

Новый штраф может стать для активистки вторым, так как в феврале суд уже предписал ей выплатить государству 45 тысяч рублей за аналогичное нарушение.

Напомним, в отношении Богдановой также возбуждены уголовные дела. В 2024 году правоохранительные органы объявили Богданову в международный розыск по подозрению в публичных призывах к терроризму после интервью Олегу Кашину* и из-за заявлений на интернет-дебатах в Израиле. Она призывала ударить ядерным оружием по Москве и заявила, что такая атака "привела бы в чувство" жителей столицы и стала бы "прекрасным завершением" конфликта на Украине.

*Физические лица, признанные иноагентами в России