World Athletics продлила отстранение россиян и белорусов от международных стартов

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Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Исполком Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) оставил в силе решение о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заявление организации.

Заседание исполнительного комитета World Athletics прошло в Нанкине 24–25 марта. На пресс-конференции президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что исполнительный комитет принял рекомендацию рабочей группы по вопросу участия спортсменов из Белоруссии и России в соревнованиях под эгидой ассоциации.

Члены совета назвали санкции адекватными и не увидели необходимости их менять, дополнять или заменять, "если только не будет достигнуто мирное соглашение или не ухудшатся текущие обстоятельства".

Глава World Athletics также отметил, что организация может пересмотреть решение о недопуске спортсменов, если будет достигнуто мирное соглашение между Россией и Украиной.

Напомним, Себастьян Коу претендовал на пост президента МОК после отказа Томаса Баха от членства в организации, но в итоге олимпийский комитет возглавит министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри.

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Теги:
Легкая атлетика Санкции Соревнования
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