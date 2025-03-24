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Политика

Нижегородский губернатор представил опыт региона по сопровождению переселенцев

25 марта 2025 18:25  [67] Политика
Нижегородский губернатор представил опыт региона по сопровождению переселенцев

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о региональном опыте работы с переселенцами, их адаптации и интеграции. Он выступил на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове, где обсуждались вопросы миграционной политики и социальной адаптации мигрантов в регионах округа.  

Заседание прошло 25 марта в Казани. В нем участвовали первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, представители Управления президента РФ по внутренней политике, Федерального Собрания, окружных структур федеральных органов власти, общественных организаций и главы регионов ПФО.  

Полпред Игорь Комаров отметил важность миграционной политики для демографического и экономического развития округа. Он напомнил, что в начале марта президент России Владимир Путин поручил МВД разработать новую концепцию миграционной политики, в которой ключевыми направлениями станут безопасность граждан, сохранение российской культурной идентичности и поддержание межнационального согласия.  

"Приволжский федеральный округ традиционно привлекателен для мигрантов, приезжающих сюда работать, учиться и строить свою жизнь. В регионах ПФО ежегодно фиксируются десятки тысяч новых переселенцев, а сейчас здесь находится более 500 тысяч иностранных граждан", — заявил Комаров.  

Опыт Нижегородской области  

Глеб Никитин, возглавляющий рабочую группу Совета глав субъектов РФ при МИД России по вопросам переселения иностранцев, рассказал о системной работе региона в этом направлении. По его словам, Нижегородская область принимает переселенцев из недружественных стран в рамках указа Президента РФ №702. На данный момент поступило почти 500 заявок на переезд, а 15 семей уже обосновались в регионе. В основном это высококвалифицированные специалисты, выбирающие Россию в силу своих традиционных и духовных ценностей.  

Изначально работу с переселенцами вело министерство международных и межрегиональных связей, но с ростом числа заявок было создано специализированное агентство "ОКА". Его возглавляет этнический немец Якоб Пиннекер, получивший российское гражданство. Это первая в стране государственно-частная организация, оказывающая "миграционный консалтинг под ключ" для иностранцев, желающих переехать в Россию. Агентство не только помогает с юридическими и административными вопросами, но и способствует культурной и социальной интеграции переселенцев.  

Кроме того, Нижегородская область работает с гражданами ближнего зарубежья, приезжающими на заработки. В регионе проводится информационная кампания, помогающая им адаптироваться и узнать о правовых нормах, традициях и укладе местного сообщества.  

Также действует программа переселения соотечественников, проживающих за границей. Им предоставляется государственная поддержка, включая единовременную выплату на обустройство, медицинское освидетельствование и бесплатное профессиональное обучение.  

Предложения по улучшению системы адаптации  

Глеб Никитин отметил, что система адаптации нуждается в доработке. По его мнению, необходим информационный ресурс с полными сведениями о возможностях переселения, доступный и за пределами России. Это особенно важно для соотечественников из недружественных стран.  

Кроме того, губернатор предложил организовать программы первичной адаптации еще на этапе подготовки к переезду. Они должны включать курсы русского языка, ознакомление с основами законодательства и правами переселенцев. Также он считает важным создать центры социальной адаптации для мигрантов.  

Еще одно предложение Никитина касается смягчения требований к продлению водительских удостоверений для переселенцев.  

"Выбор Нижегородской области в качестве нового дома для иностранных граждан говорит о многом. Это не просто статистика, а показатель открытости, гостеприимства и привлекательности региона для людей со всего мира", — подчеркнул губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Переселение Полномочный представитель Президента РФ
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