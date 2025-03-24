Редкий Excalibur выставили на продажу за 9,5 млн рублей в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: сгенерировано нейросетью по запросу редакции

На одном из сайтов объявлений появилось эксклюзивное предложение для коллекционеров и ценителей ретро-автомобилей — в Нижнем Новгороде продают Excalibur Series IV 1982 года выпуска.

По словам владельца, за 42 года машина проехала всего 9 700 километров. Автомобиль оснащен съемной крышей, кондиционером, электроприводом сидений, стеклоподъемниками и аудиосистемой. Под капотом у него 5-литровый двигатель мощностью 157 лошадиных сил.

Компания Excalibur, существовавшая с 1964 по 1990 год, специализировалась на создании так называемых "репликаров" — автомобилей, стилизованных под классические модели, но построенных на современной технической базе. Series IV считается американским аналогом Mercedes-Benz 500K 1934 года.

Даже в 1980-е годы этот автомобиль стоил немалых денег: за один Excalibur можно было купить три Corvette. Спустя почти 45 лет эта модель остается ценным экземпляром для коллекционеров, а ее стоимость только растет.