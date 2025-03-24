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Экономика

Частичное возвращение SWIFT анонсировали в России

26 марта 2025 09:55  [42] Экономика

В России объявили о том, что ряд российских банков будет освобождён от санкций и сможет подключиться к системе обмена финансовой информацией и осуществления платежей SWIFT. Об этом сообщил телеканал "360".

На сайте Кремля были опубликованы основные итоги встречи экспертных групп из Москвы и Вашингтона, которая состоялась в Эр-Рияде.

В ходе встречи российская и американская делегации договорились обеспечить выполнение Черноморской инициативы, включающей обеспечение безопасности судоходства в Чёрном море и неприменение силы. Условия инициативы вступят в силу после того, как ряд российских банков будет освобождён от санкций.

В заявлении говорится о необходимости снять ограничения с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые участвуют в международных операциях по торговле продовольствием, включая рыбу, и удобрениями. Также планируется подключить эти организации к системе SWIFT и открыть необходимые корреспондентские счета.

Кроме того, будут сняты ограничения на проведение операций торгового финансирования и обслуживание судов в портах, а также на операции с судами под российским флагом, которые участвуют в торговле удобрениями и рыбой.

В заявлении подчёркивается, что Россия и США продолжат работать над обеспечением прочного и долгосрочного мира.

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Теги:
Банки Санкции Торговля
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