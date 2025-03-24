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Общество

Эн+ инвестирует около миллиарда рублей в модернизацию и ремонт оборудования Автозаводской ТЭЦ в 2025 году

26 марта 2025 12:01  [115] Общество
Эн+ инвестирует около миллиарда рублей в модернизацию и ремонт оборудования Автозаводской ТЭЦ в 2025 году

Фото: пресс-служба "Эн+"

Компания Эн+ в рамках инвестиционной и ремонтных программ вложит около миллиарда рублей в техническое перевооружение Автозаводской ТЭЦ, входящей в состав «Эн+ Тепло Волга». Эти средства пойдут на обеспечение надежности, безопасности и бесперебойной работы одного из ключевых энергетических объектов региона.

Генеральный директор «Эн+ Тепло Волга» Виталий Гаврюшенко подчеркнул: «Ежегодно все оборудование на ТЭЦ проходит тщательную проверку на соответствие требованиям промышленной безопасности. Положительное заключение выдается только при условии своевременного проведения ремонтов и модернизации. На Автозаводской ТЭЦ, как и на других объектах «Эн+ Тепло Волга», мы строго следим за этими процессами. Надежность, безопасность и бесперебойное снабжение ресурсами – наши главные приоритеты».

В рамках программы модернизации на Автозаводской ТЭЦ в марте ведутся работы по ремонту энергетического котла №15 и турбины №12. На обоих агрегатах проводятся как плановые, так и дополнительные работы, включая замену отдельных узлов и проведение экспертизы промышленной безопасности. В работах задействовано более 50 специалистов, включая сотрудников подрядных организаций и персонал станции.

Генеральный директор Автозаводской ТЭЦ Андрей Маруськин рассказал: «В этом году мы также планируем техническое перевооружение турбоагрегата №8, пиковых котельных и других объектов. Общий объем вложений в 2025 году приблизится к миллиарду рублей. Ежегодная модернизация позволяет нам оставаться одной из самых мощных теплоэлектроцентралей России, несмотря на внушительный возраст станции, которой в этом году исполняется 94 года».

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Теги:
ЖКХ Эн+ Энергетика
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