Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 марта 2025 14:03  [77] Завод ОМК в Выксе подтвердил соответствие строгим экологическим требованиям
26 марта 2025 12:54  [149] "Теплоэнерго" вернет нижегородцам более 100 млн рублей
26 марта 2025 12:39  [108] Правительство РФ определило регионы для ускоренного создания комплексных объектов обращения с ТКО
26 марта 2025 12:33  [211] Генподрядчика нижегородского метро оштрафовали на 374 млн рублей
26 марта 2025 09:55  [203] Частичное возвращение SWIFT анонсировали в России
26 марта 2025 08:59  [250] Редкий Excalibur выставили на продажу за 9,5 млн рублей в Нижнем Новгороде
25 марта 2025 16:28  [336] Новая линия производства геотекстиля заработала в Нижегородской области
25 марта 2025 15:14  [341] Нижний Новгород набрал кредитов на 6 млрд рублей
25 марта 2025 14:57  [253] ВТБ снижает первый взнос по ипотеке
25 марта 2025 10:08  [734] Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области вырастут с 1 июля
Экономика

Завод ОМК в Выксе подтвердил соответствие строгим экологическим требованиям

26 марта 2025 14:03  [77] Экономика
Завод ОМК в Выксе подтвердил соответствие строгим экологическим требованиям

Фото: Дмитрий Бородай

Выксунский завод ОМК подтвердил соответствие федеральным экологическим стандартам, получив комплексное экологическое разрешение (КЭР) от Росприроднадзора. Этот документ удостоверяет, что предприятие выполняет все требования природоохранного законодательства России и эффективно управляет программами по защите окружающей среды.

Комплексное экологическое разрешение является обязательным документом, устанавливающим требования в области охраны природы с учетом принципов наилучших доступных технологий. Его получение стало возможным благодаря внедрению на заводе современных экологических решений: систем очистки выбросов, энергоэффективных технологий, замкнутых циклов водоснабжения, а также организации сбора и передачи отходов на переработку. Специалисты предприятия ведут постоянный мониторинг экологических показателей, что позволяет минимизировать выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты и объемы отходов.

Соответствие предприятия всем экологическим нормам подтвердили эксперты Министерства промышленности и торговли России, Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Начальник отдела по охране окружающей среды выксунского завода ОМК Оксана Фролова отметила, что получение КЭР стало результатом многолетней работы по модернизации производства и внедрению экологически безопасных технологий. По ее словам, высокие стандарты, которым соответствует предприятие, подтверждают значительный вклад завода в снижение воздействия промышленности на природу Выксы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph