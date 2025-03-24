Завод ОМК в Выксе подтвердил соответствие строгим экологическим требованиям

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Выксунский завод ОМК подтвердил соответствие федеральным экологическим стандартам, получив комплексное экологическое разрешение (КЭР) от Росприроднадзора. Этот документ удостоверяет, что предприятие выполняет все требования природоохранного законодательства России и эффективно управляет программами по защите окружающей среды.
Комплексное экологическое разрешение является обязательным документом, устанавливающим требования в области охраны природы с учетом принципов наилучших доступных технологий. Его получение стало возможным благодаря внедрению на заводе современных экологических решений: систем очистки выбросов, энергоэффективных технологий, замкнутых циклов водоснабжения, а также организации сбора и передачи отходов на переработку. Специалисты предприятия ведут постоянный мониторинг экологических показателей, что позволяет минимизировать выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты и объемы отходов.
Соответствие предприятия всем экологическим нормам подтвердили эксперты Министерства промышленности и торговли России, Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Начальник отдела по охране окружающей среды выксунского завода ОМК Оксана Фролова отметила, что получение КЭР стало результатом многолетней работы по модернизации производства и внедрению экологически безопасных технологий. По ее словам, высокие стандарты, которым соответствует предприятие, подтверждают значительный вклад завода в снижение воздействия промышленности на природу Выксы.
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