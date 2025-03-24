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Политика

Социальные пенсии нижегородцев вырастут на 14,75% с 1 апреля 

26 марта 2025 14:57  [99] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

В апреле у россиян вырастут социальные пенсии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме сегодня, 26 марта.

Мишустин напомнил, что 1 января страховые пенсии увеличились на 7,3%, а в феврале по поручению президента провели дополнительную индексацию исходя из инфляции в 9,5%.

"По этому показателю также увеличены военные пенсии и свыше 40 различных федеральных соцпособий и выплат. Возобновили индексацию пенсий для более 7,5 млн работающих пенсионеров", — сказал он.

Премьер также добавил, что с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,75%. 

Еще глава правительства подчеркнул, что, когда речь идет о пожилых людях, нельзя ограничиваться только материальной поддержкой. И поэтому во всех субъектах внедряется система долговременного ухода. 

"Как показал опыт в пилотных регионах, комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому позволяет повысить качество жизни граждан старшего возраста и граждан с инвалидностью. В прошлом году такая программа охватила свыше 173 тысячи человек", - сказал он. добавив, что программа будет продолжена. 

Ранее сообщалось, что с 2025 года в России начал действовать национальный проект "Семья", который предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей, в том числе создание условий для активного долголетия старшего поколения. 

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Теги:
Михаил Мишустин Нацпроект Пенсия
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