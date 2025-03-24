Прощание с нижегородским журналистом Андреем Пановым пройдет 29 марта Общество

Фото: личная страница в соцсетях

Нижегородского журналиста Андрея Панова, который погиб в зоне проведения СВО, похоронят 29 марта. Об этом в соцсетях сообщили его близкие.

Церемония прощания пройдет в 13:00 в храме Всех Святых на улице Коновалова, 26а.

В комментариях знакомые нижегородцы выражают искренние соболезнования семье погибшего журналиста. Редакция НИА "Нижний Новгород" к ним присоединяется.

Напомним, что по факту гибели Андрея Панова возбуждено уголовное дело.

Сообщалось также, что глава региона Глеб Никитин пообещал оказать помощь семье нижегородца.