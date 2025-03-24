Прощание с ветераном СВО Александром Телегиным пройдет в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Анастасия Назарова

В Нижнем Новгороде скончался ветеран СВО Александр Телегин. Об этом сообщил его одноклассник в социальных сетях.

Александр Телегин вернулся с фронта в 2023 году с тяжёлыми ранениями. Он был награждён медалью "За отвагу", благодарностью главы ЛНР и другими госнаградами. После возвращения он перенёс операцию, однако, несмотря на усилия врачей, в феврале этого года он умер в областной больнице имени Семашко.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 26 марта, на 40-й день после его смерти.

Ранее сообщалось о гибели нижегородского журналиста Андрея Панова в зоне СВО. Губернатор Глеб Никитин пообещал оказать семье журналиста всю необходимую помощь.