Прощание с ветераном СВО Александром Телегиным пройдет в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде скончался ветеран СВО Александр Телегин. Об этом сообщил его одноклассник в социальных сетях.
Александр Телегин вернулся с фронта в 2023 году с тяжёлыми ранениями. Он был награждён медалью "За отвагу", благодарностью главы ЛНР и другими госнаградами. После возвращения он перенёс операцию, однако, несмотря на усилия врачей, в феврале этого года он умер в областной больнице имени Семашко.
Церемония прощания с военнослужащим состоится 26 марта, на 40-й день после его смерти.
Ранее сообщалось о гибели нижегородского журналиста Андрея Панова в зоне СВО. Губернатор Глеб Никитин пообещал оказать семье журналиста всю необходимую помощь.
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