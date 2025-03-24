Нижегородский производитель бытовой химии и зубных паст стал участником федерального проекта "Производительность труда" Экономика

Фото: Александр Воложанин

Дзержинская компания ООО «Капелла» стала участником федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области. Предприятие специализируется на производстве бытовой химии и зубной пасты под брендами BioMio и Biomed.

С 2019 по 2024 год внедрение бережливых технологий на предприятиях при господдержке велось в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года – по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять бережливые технологии на предприятии будут эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК).

«Сегодня четыре региональных производителя бытовой химии и средств гигиены внедряют инструменты федерального проекта «Производительность труда». Несколько компаний уже прошло полный цикл внедрения бережливых технологий и показали достойные результаты. Так, производитель косметики и бытовой химии «Белая мануфактура» с помощью бережливых технологий на 10 процентов увеличил выработку, а производитель моющих средств ООО «Ивитек» благодаря внедрению производственной системы смог нарастить выработку на пилотном участке почти на 40 процентов», – отметил Максим Черкасов.

На площадке ООО «Капелла» эксперты ФЦК будут работать в течение шести месяцев. Совместно с командой предприятия они выберут пилотный поток, проанализируют все процессы и устранят «узкие места». Параллельно сотрудники компании пройдут обучение основам бережливого производства.

Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 278 нижегородских компаний.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.