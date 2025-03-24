Евгений Люлин: "Миграционная политика должна помогать решать задачи развития и укреплять наше многонациональное общество" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

25 марта председатель Законодательного собрания Нижегородской области, координатор Совета законодателей Приволжского федерального округа Евгений Люлин принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО в Казани, которое было посвящено вопросам реализации государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов.

«Миграционная политика должна быть разумной и взвешенной, помогающей решать задачи экономического развития регионов, укрепляющей наше многонациональное общество, - заявил Евгений Люлин по итогам участия в заседании. - Совместно с полпредом президента РФ Игорем Комаровым, представителями субъектов РФ ПФО мы оценили текущее положение дел в сфере миграционной политики и адаптации иностранцев. Проанализировали опыт различных регионов. Обсудили предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы субъектов РФ, а также инициативы по изменению федеральных законов».

По словам председателя Законодательного собрания, в Нижегородской области утверждена Концепция миграционной политики, в соответствии с которой регион заинтересован в привлечении иностранной рабочей силы. «Но мы не принимаем всех подряд. Нам нужны специалисты высокой квалификации, причём в определённых отраслях, - рассказал Люлин. - Например, в 2024 году указом губернатора был установлен запрет на привлечение иностранцев в такой вид деятельности, как услуги легкового такси и арендованных автомобилей с водителем».

«Нижегородская область является привлекательным местом для мигрантов из-за её высокого экономического потенциала. К нам едут, в основном, выходцы из стран СНГ. В то же время есть примеры, когда переезжают граждане недружественных западных государств - из Германии, Канады. Мы помогаем им адаптироваться, стать частью нашего общества, изучить язык, культуру, традиции», - рассказал спикер регионального парламента.

В особом отношении нуждаются соотечественники, переезжающие из-за рубежа, уверен Евгений Люлин. По его словам, в настоящее время в региональном парламенте идёт работа над законопроектом, который определит меры их поддержки.

«В Казани обсуждались и предложения по изменению федеральных законов. В частности, нижегородцы предлагают закрепить в законе «О правовом положении иностранных граждан» обязанность работодателей уведомлять власти о расторжении трудовых отношений с иностранцами, изменении условий трудового договора с ними, смены адреса места трудовой деятельности. Также предлагаем создать в структуре правительства РФ единый орган в сфере миграционной политики, объединяющий функции МВД и Федерального агентства по делам национальностей», - заключил спикер ЗСНО.