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Культура и отдых

Володин назвал Нижний Новгород одним из ведущих регионов в сфере судоходства

26 марта 2025 16:53  [108] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Нижний Новгород одним из ведущих регионов в сфере судоходства. Такое заявление он сделал 26 марта после выступления премьер-министра Михаила Мишустина в парламенте.

Политик напомнил, что уже в апреле стартует навигация на реках, однако пассажирское судоходство в России остается недостаточно развитым.

По его словам, Волга, протяженность которой превышает три тысячи километров, объединяет 15 регионов и миллионы жителей. При этом регулярное пассажирское сообщение между субъектами РФ по реке фактически отсутствует.

Володин отметил, что первыми шаги в этом направлении сделали Нижний Новгород и Казань, но эти регионы обладают достаточными ресурсами для подобных инициатив. В других субъектах ситуация сложнее, и без поддержки правительства решить проблему невозможно.

Он подчеркнул, что для развития речного пассажирского транспорта необходимо создать систему финансирования и стимулирования, аналогичную той, что действует в авиации. Сейчас в стране начали выпускать современные суда на подводных крыльях, такие как "Валдаи" и "Метеоры", однако отсутствуют механизмы дотаций и льготного приобретения этого транспорта.

Ранее сообщалось, что помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев обсудил с нижегородским губернатором Глебом Никитиным развитие судоходства на Волге. 

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Теги:
Водный транспорт Госдума пароходство
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